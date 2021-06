Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Raphael Carmona/Fecomercio-DF)

Fecomércio pede urgência na correção da Luos

O Projeto de Lei Complementar PLC 69/2020, que atualiza a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos), aguarda análise e votação dos deputados distritais na Câmara Legislativa do DF. A pauta é uma das prioridades defendidas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF (Fecomércio-DF) para destravar o setor produtivo. A expectativa é que a matéria seja votada ainda este mês, antes do recesso legislativo.



Segurança jurídica às empresas

O presidente da entidade, José Aparecido Freire, afirma que é preciso agilidade na análise e na aprovação do texto. Segundo ele, a mudança servirá para combater o desemprego e dar segurança jurídica às empresas.

Aprovado pelo Conplan

O vice-presidente da Fecomércio-DF, Ovídio Maia, participou no Conplan (conselho do GDF com a participação de vários setores da sociedade) da elaboração da proposta final de atualização da Luos, aprovada em novembro de 2020.

Pet shops

Segundo Maia, é preciso simplificar a emissão de alvarás de funcionamento, com a extinção de subgrupos, para que exista um só grupo e algumas exceções. Um exemplo destacado por ele foi a falta de alvarás para pet shops. “Várias outras atividades estão surgindo e precisamos estar atentos a isso.”

Sindiatacadista promove evento sobre futuro do mercado

Em parceria com a Newbasca, agência de Soluções de Marketing, o Sindicato do Comércio Atacadista do DF (Sindiatacadista) promoverá o evento on-line Trilhando o futuro – o atacado fortalecendo o pequeno varejo, em 16 e 23 de junho, das 19h às 20h15.

Novo cenário

“Nosso mais importante cliente é o pequeno varejo, que está enfrentando um cenário de rápidas mudanças. E a concorrência, por exemplo, com o e-commerce. Precisamos preservar nosso mercado e queremos ajudar a fortalecer o pequeno varejo para que possa se adaptar à nova realidade e ainda crescer”, explica Lisypo Gomide, presidente do Sindiatacadista.

Palestrantes

Vão participar as palestrantes: Tania Mine (E), com mais de 25 anos de experiência em grandes empresas. É professora de marketing e trade marketing da Escola ESPM em São Paulo, e mestre em comunicação e consumo. E Tatiana Thomaz (D), também professora na ESPM, especialista em pesquisa de mercado com profundo conhecimento em consumer & shopper insights. Inscrições pelo link: https://newbasca.com.br/sindiatacadista.