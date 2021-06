Morre o cirurgião plástico Karim Eid, 75 anos

E » EDIS HENRIQUE PERES

(crédito: Reprodução)

Cirurgião plástico e escritor, Karim Eid, 75 anos, morreu na madrugada de ontem após sofrer uma parada cardíaca. Karim já estava debilitado e fazia hemodiálise devido a problemas nos rins, quando precisou ser internado no hospital Sírio-Libanês. Segundo relato de amigos, ele foi intubado por volta de 0h desta terça-feira, mas à 1h o coração sofreu uma parada e não foi possível reanimá-lo. O cirurgião deixa a esposa, Gleisy, e os filhos Vanessa e Vinícius.

Em abril, Karim publicou o livro Um imigrante Libanês — suas histórias e contos pitorescos, que relata a inserção dos seus pais na sociedade brasileira por meio do comércio, com doses de humor sobre as diferenças culturais entre os dois países. Karim também foi um apaixonado por Brasília e fez muitas amizades na capital.

O amigo Silvio Rodrigues Alves, 76 anos, define Karim como um companheiro de viagens e brincadeiras. “Dávamos muitas risadas juntos. Ele era uma pessoa maravilhosa, sempre foi generoso e disponível para tudo. É um grande amigo que se foi, mas deixou para todos uma mensagem de união e amizade”, declara Silvio.

Para a amiga Neli Branco, 79 anos, Karim fará falta nas tardes e noites de jogos de baralho. “Eu estou muito abalada, porque sempre estávamos juntos. Ontem, fiquei grande parte da noite conversando com a esposa dele. Ele era um amigão do coração. Jogávamos buraco e sempre foi tão divertido. Ele é uma pessoa muito adorada e tratava todos com carinho”, relembra Neli.