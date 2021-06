Vacinação é a solução para a pandemia neste momento, diz médico

SS Samara Schwingel

Cláudio Luiz Lottenberg foi o entrevistado do CB Saúde - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O presidente do Instituto Coalizão Saúde e do conselho da sociedade beneficente israelita Albert Einstein, Cláudio Luiz Lottenberg, afirmou, em entrevista ao CB Saúde — parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — desta quarta-feira (9/6), que a vacinação, neste momento, é a principal solução para a pandemia de covid-19. Segundo ele, o Brasil tem capacidade para imunizar mais de 70% da população ainda este ano, mas falta logística.

"Temos uma falta de entendimento e, aliás, uma falta de compromisso na busca de soluções que neste momento seriam as vacinas. A tal da diplomacia das vacinas veio tarde e, quando veio, não veio de maneira própria, ainda com muito negacionismo", afirmou à jornalista Carmen Souza. Lottenberg explicou que, enquanto não houver um exemplo de liderança, será difícil contornar este problema.



"Temos 40 mil pontos que estariam aptos a exercer a vacinação de forma simultânea. Significa que o o Brasil poderia ter entre 40 e 60 milhões de aplicações por mês. Então, não seria um cenário trágico se nós tivéssemos a competência de organizar esse processo logístico", defende.

Durante a entrevista, Lottenberg reforçou que as medidas de isolamento social e outras como uso de máscaras são essenciais no combate à transmissibilidade do vírus. "No fundo, o isolamento ajudaria muito a gente a coibir essa transmissibilidade. Temos que manter as medidas preventivas não-farmacológicas", disse.