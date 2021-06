Governo convoca médicos aprovados em concurso de 2018

CB Correio Braziliense

Nomeação saiu no DODF desta quarta (9/6) - (crédito: Cristiano Costa/Sistema Fecomércio-DF)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) nomeou 35 novos médicos para a secretaria de Saúde nesta quarta-feira (9/6). Os novos profissionais foram aprovados no concurso de 2018.

O ato foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), que traz a lista com o nome de todos os chamados nesta etapa.

Os servidores vão ocupar as vagas abertas depois da aposentadoria de outros médicos da pasta. Os profissionais nomeados vão atuar em cargos de perícia médica.