CURSOS

Assistentes sociais

A Abraf (Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas) acaba de lançar o curso Capacit-as, em parceria com a farmacêutica Bayer, para especialização de assistentes sociais em relação à hipertensão pulmonar. Totalmente online e gratuito, o curso tem como objetivo promover a humanização do atendimento e acolhimento do paciente de hipertensão pulmonar por meio da capacitação de assistentes sociais que trabalham nos centros de referência e outros espaços de saúde. Mais informações em: https://abraf.ong/capacitas/.

Inglês para profissões

A Cultura Inglesa acaba de lançar o curso Professional English, focado no cotidiano profissional e com abrangência para diferentes segmentos, como o universo de negócios, áreas de atendimento ao público, área médica, dentre outros. Com aulas no formato ao vivo, pela internet, o curso é de rápida duração — de seis meses a um ano, dependendo do nível — e visa alcançar alunos que precisam aprimorar o inglês para um melhor desenvolvimento profissional. As aulas começam neste mês e os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (21) 4002-0909.

Finanças

Para mostrar na prática como fazer um planejamento financeiro e manter as contas em dia, o Instituto de Educação Superior de Brasília (Iesb) oferecerá, no dia 14 de junho, às 19h, uma oficina gratuita ministrada pelo professor Marco Antônio Lucinda, mestre em ciências militares e especialista em melhorias de processos de softwares. O curso livre será transmitido em ambiente virtual. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 13 de junho. Aos participantes, será emitido um certificado, com concessão de duas horas de atividade complementar. Para mais informações: 3340-3747.



Cursos on-line

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Para se inscrever, basta acessar o site: www.ev.org.br.



YouTube

A escola de tecnologia codeBuddy disponibiliza o curso rápido “YouTube, Câmera e Ação”, para ajudar crianças e jovens a conhecer melhor a plataforma, bem como os recursos que ela oferece. As aulas ensinam sobre captação de imagem e som, iluminação, truques de edição de vídeo, entre outras técnicas. Além da produção de conteúdo, os alunos aprendem sobre navegação virtual consciente e dicas de segurança na internet. Inscrições: codebu ddy.com.br/cursos/cursos-rapidos.



Espiritualidade

O Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual (Ibiesp) oferece curso sobre inteligência espiritual na sabedoria bíblica, por R$ 159,99. São oito módulos de espiritualidade cristã destinados a fomentar o conhecimento baseado no Evangelho segundo Mateus. Informações: contato@ibiesp.com.br ou 3256-4253.



Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.



Saúde EaD

A Unidas (União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde) lançou a sua plataforma de ensino a distância: o Campus Unidas. Até dezembro de 2021, devem ser disponibilizados, pelo menos, 20 cursos diferentes, todos on-line e com certificado digital, além de capacitações gratuitas, em breve. Confira a lista completa de cursos com inscrições abertas e outras informações no site https://campus.unidas.org.br/ Contato: (11) 9 7419-5753 / E-mail: campus@uni das.org.br.



Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 9 9993-8117.

OUTROS

Terapia em grupo

Diante de novos desafios e incertezas causados pela pandemia, uma das principais manifestações é a ansiedade. Há 15 anos convivendo com o transtorno, Lella Malta utiliza a escrita como um refúgio para driblar as crises. Atualmente, a autora do livro Prazer, Paniquenta: Desventuras Tragicômicas de Uma Ansiosa coordena grupos on-line, onde compartilha suas experiências para ajudar outras mulheres que sofrem desse mal. Os próximos encontros acontecem nos dias dias 15, 22 e 29, das 19 às 20h30. O grupo mensal de escrita terapêutica para mulheres acontece em quatro sessões. O investimento é de R$ 79,90. Para participar, as inscrições podem ser feitas pelo link: https://www.lellamal ta.com.br/event-details/grupo-de-escrita-terapeutica-para-mu lheres-junho



Noite de vinhos

Na véspera do Dia dos Namorados (11), o 002 Café (402 Sul) promove, às 19h, uma noite de vinhos naturais Sanabria. O evento contará com a presença do enólogo/sommelier e vinhateiro Carlos Sanabria. Para participar, o investimento pode ser feito de forma individual (R$ 275) ou em dupla (R$ 500). As vagas são limitadas e o link para inscrição pode ser acessado no Instagram @002cafe.



Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Compreensão leitora

Visando acelerar a criatividade, compreensão e a criticidade dos leitores, a pedagoga e escritora Dinorá Couto Cançado promove oficinas personalizadas virtuais para crianças e adultos. A aprendizagem ocorre de forma individualizada, lúdica e, depois, compartilhada. O curso inclui certificado de 40 horas. Para se inscrever, é necessário comprar os seis livros do kit da autora. Informações: 9 9970-1366.



Kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília iniciou o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados a conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shao linbsb.com.br.