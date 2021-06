Capital S/A

SS Samanta Sallum

"Amai, porque nada melhor para a saúde que um amor correspondido"

Vinicius de Moraes



Cumplicidade no amor e na empresa

Roberta Lopes e Márcio Falcão são casados e aproveitaram a parceria criada a partir da vida conjugal para empreender. Eles são sócios na Mundo Lívia, empresa que tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento de bebês por meio do compartilhamento de brinquedos. Quando a filha Lívia nasceu, há três anos, como a maioria dos pais, eles começaram a pesquisar por brinquedos educativos e se depararam com preços extremamente elevados. O casal, então, procurou pela existência de algum serviço de compartilhamento e, como não encontrou nada similar no mercado, utilizou o dinheiro que tinha guardado na poupança para comprar 13 brinquedos e

alugar para outras famílias.

Risco superado

Em 2018, Roberta e Márcio estruturaram a Mundo Lívia, uma startup com o objetivo de ajudar pais e mães a proporcionar um melhor desenvolvimento para bebês de até 18 meses sem gastar muito. “Várias pessoas disseram que a gente deveria desfazer a sociedade, pois corríamos o risco de ver o nosso casamento acabar”, conta Roberta. Mas os dois seguiram juntos a trajetória empresarial.



Redes sociais

Para amadurecer a ideia de negócio, o casal recorreu ao Sebrae no Distrito Federal. O trabalho já era conhecido pela dupla e foi muito útil. Eles têm presença digital sólida nas redes sociais, principalmente no WhatsApp e no Instagram, plataforma em que a marca reúne mais de 23,5 mil seguidores.



Desafio na pandemia

Com a pandemia, a Mundo Lívia registrou queda no número de aluguéis e redução de receitas. No entanto, com estratégias bem definidas, conseguiu virar o jogo. “Muita gente ficou receosa de receber os brinquedos em suas casas. Então, compramos equipamentos e produtos para higienizar os brinquedos, e, a partir de uma consultoria com o Sebrae, decidimos divulgar esse cuidado. Isso foi muito positivo para nós”, conta Márcio.

Love-thru

O Brasília Shopping promove uma ação para os apaixonados: o Love-thru. Unindo segurança e praticidade, o mall proporciona uma experiência de compras personalizada no drive-thru. Até sábado, no estacionamento G1, 10 lojas estarão com pontos de venda no local em clima bem romântico. A expectativa é de aumento de 10% nas vendas em relação ao ano de 2019.

Marcas no circuito

As lojas selecionadas para o Love-thru estão sempre presentes nas wishlists: Clube Melissa, Dane-se, Granado, Le Postiche, Imaginarium, L’Occitane en Provence, Lojas Americanas, Morana, Piticas e Sestini. Além disso, o circuito terá dois pontos de take out, para compras realizadas em outros estabelecimentos e restaurantes do shopping.



Jantar especial em casa

Em tempos de celebrações mais caseiras, a Ravioli & Cia preparou três diferentes caixas com menu completo para o Dia dos Namorados. Tem opção vegana e para casais com dietas restritivas, além de acessórios para enfeitar a mesa e garantir todo o romantismo da refeição em casa. Os kits custam entre R$ 245 e R$ 279 e estão disponíveis na Ravioli & Cia do Sudoeste e da Asa Norte. A marca, já premiada, foi criada há três anos pelas sócias Daiana Paes e Indianara Wheisheimer.