Comoção na despedida de Fernanda Landim

LP Luana Patriolino

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Sob forte clima de indignação e comoção, amigos e familiares se despediram, ontem, de Fernanda Landim Almeida, 33 anos. Vítima de feminicídio, a cabeleireira foi morta a facadas pelo marido, Angelo Gabryel, 28, na noite de terça-feira. Sem chance de se defender, a mulher recebeu uma facada no pescoço enquanto dormia com a filha de 2 anos. O enterro ocorreu no Cemitério de Sobradinho 2. O assassino está preso.

Uma parente da vítima, que pediu para não ser identificada, contou que Fernanda era conhecida pelo perfil amável: “Era uma pessoa muito feliz, muito querida. Gostava de estar sempre com todo mundo, ajudando. Agora, ela não vai voltar mais”. A família não tinha proximidade com o agressor, segundo ela, porque não aprovava o relacionamento. “Quando começamos a ver quem ele era, fomos nos distanciando”, reconheceu a tia. “Mas ela era minha amiga. Um amor de pessoa, uma boa mãe. Fazia de tudo um pouco e estava sempre trabalhando para nunca faltar nada para os filhos”, completou.

Fernanda foi a 11ª vítima de feminícidio no DF neste ano. Ela deixou três filhos, de 15, 4 e 2 anos, que ficarão com a avó materna por escolha da família. Cunhado da vítima, o supervisor Marcos Marques, 29, comentou que eles não vivem uma situação financeira favorável. “Montamos uma vaquinha on-line. Muita gente está colaborando, inclusive para custear as despesas do enterro. Estamos abertos para (receber ajuda e) cuidar das crianças, que ficarão com minha sogra. Todo auxílio é bem-vindo”, disse.

Histórico

Fernanda e Angelo Gabryel estavam juntos havia três anos. Durante a investigação, policiais descobriram que o autor do feminicídio tinha histórico de agressões contra a vítima e outras mulheres, bem como registros criminais por tráfico de drogas, homicídio tentado e roubo. A cabeleireira entrou com pedido de medidas protetivas contra o agressor duas vezes, em 2019 e em 2020. No entanto, em maio, a Justiça revogou a mais recente, a pedido de Fernanda.

Na manhã do assassinato, ela estava em casa, com Angelo Gabryel e a filha, em Sobradinho 2. O casal teve uma discussão por motivo de ciúme. Depois disso, ele saiu e voltou só à noite, enquanto a vítima dormia com a menina. Fernanda havia trancado as portas, mas o agressor entrou pelos fundos do imóvel. Depois de atacá-la, ele fugiu.

Fernanda se arrastou do quarto para a sala e gritou por socorro. Vizinhos ouviram os pedidos e chamaram uma ambulância, mas, quando a equipe médica chegou, a cabeleireira estava morta. A Polícia Militar encontrou Angelo Gabryel perto do endereço do crime e o prendeu em flagrante. O caso é acompanhado pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2).

Para Marcos, a cunhada foi atacada de maneira covarde. “Ele pulou o muro e a atacou. Deu uma facada que pegou em uma veia, em uma artéria (do pescoço)”, detalhou. “Depois, a PM tirou a neném da casa. Mas ela (a bebê) estava lá, assistiu a cena toda”, completou.

O relacionamento entre Fernanda e Angelo Gabryel começou há cerca de três anos, mas a família não sabe como eles se conheceram. O casal engravidou pouco tempo depois e passou a morar junto. A relação era conturbada e, segundo Marcos, marcada por brigas e agressões. “Dois dias antes (da morte), ela tinha postado uma foto com ele, no Facebook, dizendo que reconstruiria a família”, contou o cunhado. “Era uma pessoa encantadora. Sempre sorrindo e brincando, apesar de tudo. Uma mulher linda por dentro e por fora. É uma perda imensurável”, lamentou.