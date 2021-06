Mais de 6 mil cursos técnicos gratuitos

CB Correio Braziliense

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai-DF) lançaram, nesta semana, 6.135 vagas para cursos gratuitos de qualificação, técnicos e aperfeiçoamento profissional. As vagas são do Programa Senai de Gratuidade Regimental e do DF Inova Tech, uma parceria da instituição com o governo local.

Os cursos oferecidos são nas áreas de alimentos, automação industrial, automotiva, construção civil, domótica, eletroeletrônica, energia GTD (geração, transmissão e distribuição de energia), energias renováveis, gestão, gráfica e mídias impressas e digitais, madeira e mobiliário, metalmecânica, telecomunicações, tecnologia da Informação e vestuário.

Há vagas nas escolas de Brasília, que ficam no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), do Gama, de Sobradinho e de Taguatinga. As turmas serão nos turnos matutino, vespertino e noturno. Para evitar a disseminação da covid-19, as turmas acontecem a distância e algumas contam com apoio de recursos tecnológicos ou com atividades presenciais para a parte prática.



As inscrições vão até 30 de setembro ou até o preenchimento das vagas. Para se inscrever, é preciso preencher o formulário disponível no site www.sistemafibra.org.br/senai/educacao/educacao-profissional/cursos e anexar cópia do RG (frente e verso). Um e-mail de confirmação será enviado ao candidato logo em seguida.