Praça do Buriti de cara nova

CB Correio Braziliense

(crédito: Agência Brasília/Divulgação)

A Praça do Buriti recebeu R$ 2 milhões para reformas. Com duração prevista de 120 dias, o governador Ibaneis Rocha (MDB) autorizou, ontem, o início imediato das obras. O último reparo ocorreu em 2014, e a responsável pelo projeto é a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

No local, foram instalados os tapumes para o início dos trabalhos. O sistema de fonte da praça, inaugurado em 1969, será totalmente reformado. Entre os serviços estão a impermeabilização, a restauração de chafarizes, das bombas de alta pressão e do concreto que delimita a área das fontes. Os atuais refletores serão substituídos por lâmpadas em LED. Os quadros elétricos também serão trocados.

“Vamos devolver a Praça do Buriti ao povo. As pessoas têm um carinho especial com a história da nossa capital, que é Patrimônio Cultural da Humanidade. Por isso, estamos recuperando monumentos e equipamentos da nossa cidade”, defende Ibaneis.

A praça leva o nome de uma espécie de palmeira, o buriti, e está localizada no centro dos Três Poderes do DF, local que abriga as sedes do Tribunal de Justiça, da Câmara Legislativa, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, além do Palácio do Buriti.

Fernando Leite, diretor-presidente da Novacap, destaca que Brasília se consolida como um destino turístico, e que, por isso, é necessário a oferta de atrações para incentivar a vinda de visitantes.