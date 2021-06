Capital S/A

SS Samanta Sallum

Com hiperloja conceito, Sobradinho Carnes chega ao Plano Piloto

Da série “o que a W3 Sul tem de bom”, a coluna traz novidades. Os moradores do Plano Piloto não precisam mais se deslocar até Taguatinga para comprar carnes de qualidade por um bom preço. Na 506 Sul, foi inaugurado esta semana o que está sendo chamado de shopping das carnes. Um espaço de 2 mil m², com estacionamento interno para clientes, que marca o reposicionamento no mercado da Sobradinho Carnes. A empresa é sucesso há 15 anos na cidade que leva o nome e também em Taguatinga e Planaltina. Sempre atraiu moradores de outros locais para essas regiões pela variedade que oferece. Mas agora a proposta vai além de um simples açougue. O investimento em tecnologia, serviços e produtos exclusivos, e em atendimento personalizado, tornou a loja ainda mais agradável para os clientes, que já encontravam valores mais acessíveis.



Família de pioneiros

À frente da marca, estão os irmãos Ricardo e Marcelo Furtado, que conhecem profundamente toda a cadeia produtiva do negócio. Os dois têm formação em administração de empresas, mas um se especializou em nutrição e o outro em gastronomia. O avô veio do Ceará em 1957 para Brasília e abriu o Frigorífico Paranoá, um dos primeiros da nova capital. O pai tinha um açougue em Sobradinho, e os filhos fizeram o negócio crescer mais. Ao todo, geram 350 empregos diretos.



Espaço Gourmet e Sommelier

A nova loja tem um ambiente especial, o Espaço Gourmet, com forno, fogão e churrasqueira para realizar cursos sobre o melhor preparo das carnes. Os funcionários são capacitados para orientar os clientes com as características de cada corte e ajudar na escolha mais apropriada de consumo. Marcelo e Ricardo tiveram a ideia também de disponibilizar um sommelier de carnes, para oferecer um atendimento mais personalizado.

Fresca por mais de 20 dias



A tecnologia usada para conservar a carne fresca com textura, cor e sabor é outro diferencial da empresa. É possível manter as peças por até 28 dias. Em condições ideais, por 40, com o mesmo frescor. A Sobradinho Carnes é a única a utilizar a técnica no DF de envasamento. Eles acompanham também de perto todas as etapas da produção, da criação do gado, engorda e abate até os cortes das peças e a distribuição. “Eliminamos o atravessador. Assim, temos a garantia da origem de qualidade do nosso produto e o principal, com menor preço”, explica Ricardo. Sobre a escolha da W3, contam que querem participar da revitalização da avenida. ´´Esse lugar é simbólico, representa muito o comércio de rua que está vivo,sim´´, diz Ricardo. ´´E em Brasília não existe um açougue como o nosso´´, completa Marcelo.

Feira de Antiguidades

O Lago Norte terá a sua Feira de Antiguidades, Arte e Design. Ela ocorrerá no Piso 1 do Shopping Deck Norte. Nesta sexta e no sábado, das 10h às 19h, e, no domingo, das 11h às 18h.

Hotéis in love

Um suspiro de alegria para o setor hoteleiro de Brasília, à míngua por causa da pandemia. Os pacotes de fim de semana para o Dia dos Namorados foram um sucesso de vendas. Muitos estão lotados para a comemoração da data em clima romântico. Os casais optaram por dar uma escapadinha para curtir o “finde” com todos os serviços especiais oferecidos pelos hotéis e seus restaurantes.

Respeito ao meio ambiente

A PaulOOctavio vem adotando um posicionamento em defesa do meio ambiente. Nos canteiros de obras, agora, a busca é pelo lixo zero. Para isso, a empresa adotou padrões que começam na aquisição de madeira certificada e passam pelo reaproveitamento e pela reciclagem de todas as sobras. Isso levou à certificação de uma de suas obras como Green Building (prédio ambientalmente correto), o edifício PO 700, um prédio comercial na 901 Norte.