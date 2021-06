CB Correio Braziliense

(crédito: Monique Renne/CB/D.A Press)

A partir das 9h deste sábado (12/6), o Programa Rota da Fruticultura do Distrito Federal inicia, em Planaltina, as ações de mobilização do setor frutícola para impulsionar o mercado produtor no DF, em 29 municípios de Goiás e em quatro de Minas Gerais que estão integrados à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF).

O campus avançado da União Pioneira de Integração Social (Upis) recebe, das 9h às 12h, uma apresentação sobre a Rota e ações com a presença de especialistas e autoridades do DF, Goiás e Minas Gerais. À tarde, das 14h às 18h, ocorre uma oficina com produtores, associações, cooperativas e agentes financeiros, abordando assuntos sobre: infraestrutura, crédito e financiamento, planejamento e mercado, organização comercial e produção.





O objetivo do programa é gerar emprego e renda na região, melhorar o desenvolvimento sustentável da fruticultura e incentivar com estratégias e conhecimentos o trabalho dos fruticultores.

Toda a transmissão da reunião matutina será acompanhada ao vivo no canal Rota Fruticultura RIDE DF, no Youtube.

Serviço

Primeira Reunião de Mobilização da Rota da Fruticultura (Ride–DF)

Data: 12 de junho de 2021

Horário: 9h às 18h

Local: Campus avançado da UPIS - União Pioneira de Integração social, localizada na BR 020, Km 12, DF 335, Km 4,8 - Planaltina (DF).

Site: www.rotafruticulturaridedf.com.br

Instagram: @rotafruticulturaridedf

Com informações da Ride-DF