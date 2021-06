CB Correio Braziliense

CURSOS

Português

O curso Língua portuguesa sem complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Inglês

No mês do Dia dos Namorados, o Hyper English oferece descontos para os casais que decidirem estudar juntos na plataforma. A ação vai até 30 de junho. O curso é totalmente online e flexível, permitindo que o casal ajuste o plano de estudos de acordo com o tempo disponível e o objetivo a ser alcançado. O curso oferece funcionalidades como chat online para tirar dúvidas com professores. Mais informações: https://www.hyperenglish.com.br/.

Profissionais da saúde

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em parceria com a Johnson & Johnson Brasil, disponibiliza um curso on-line e gratuito para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. O curso tem quatro horas de duração, com estratégia pedagógica que apresenta simulações realísticas da atuação durante visitas domiciliares, videoaulas, além de orientações para esses profissionais na hora de identificar sinais e sintomas da covid-19. Inscrições: inova.eadhaoc.org.br.

Senac

O Senac-DF disponibiliza 5.555 vagas gratuitas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), em 76 cursos de qualificação profissional. Serão 235 turmas, de formação técnica e inicial e continuada, nas áreas: gastronomia; beleza; gestão; turismo e lazer; moda; comunicação; marketing; saúde; logística; entre outros. O prazo para inscrições vai até 29 de junho, ou até todas as vagas ofertadas serem preenchidas. Para participar, é necessário acessar o link: https://www.df.senac.br/inscricao-psg/.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 61 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.

Saúde e internet

O curso gratuito Saúde Física e Mental na Internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede a esses dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 61 9 9687-0441.

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: bit.ly/37033BB.

OUTROS

Trilhando o futuro

O Sindicato do Comércio Atacadista do Distrito Federal (Sindiatacadista-DF), em parceria com a agência Newbasca, promove, em duas etapas, a primeira edição do evento online Trilhando futuro: o atacado fortalecendo o pequeno varejo. Previsto para 16 e 23 de junho, sempre das 19h às 20h15, o evento tem o objetivo de promover ações e debates acerca do futuro do segmento atacadista no DF, no Brasil e no mundo. O público-alvo são empresários e profissionais do ramo, além de interessados no assunto. Interessados pela iniciativa poderão se inscrever, gratuitamente, pelo link https://newbasca.com.br/sindiatacadista.

Expositores gratuitos

Para incentivar a arte brasiliense, unir empreendedorismo, sustentabilidade e fomento cultural, o espaço Nobre SoS Coworking oferece quatro expositores de 120cm x 7cm destinados à exibição gratuita de ilustrações, quadros e gravuras. Para apresentar trabalhos, é necessário passar informações sobre as obras pelo WhatsApp 61 9 9372-3876. Local: SCRN 702/703, Bloco G, lojas 46 e 47, Asa Norte. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e, aos sábados, das 9h às 13h.

Luz em movimento

Quem não se inscreveu até o fim de fevereiro também pode ter acesso gratuito ao conteúdo gravado do curso online Luz em movimento, ministrado por Moisez Vasconcellos, lighting designer especialista em criar projetos de iluminação cênica. O curso, com tradução em libras, é recomendado para pessoas com mais de 16 anos e noções de informática e tem acesso pelo canal do YouTube: https://www.youtube.com/c/LuzemMovimento.

Capoterapia

O Instituto Brasileiro de Capoterapia está com vagas gratuitas para o programa Capoterapia em casa. A atividade trata-se de uma terapia psicomotora direcionada a um público diversificado — com atenção maior a pessoas com mais de 55 anos — e usa de elementos rítmicos percussivos da capoeira. O trabalho das sessões ocorre de maneira adaptada, pela internet. Inscrições: 3475-2511. Informações: capoterapia.com.br/portal.

Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Atendimento psicológico

O Centro Universitário Iesb oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas ocorrem de maneira remota, conduzidas por alunos do curso de psicologia supervisionados por professores especializados dos campi Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, Quadra 613/614, L2 Sul). Informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou pelo site iesb.br/servicodepsicologia.

ITCN

Estudantes e profissionais — do setor público ou privado — de Economia, Direito, Administração, Ciências Sociais e áreas afins têm até hoje para submeter resumos de artigos à avaliação do ITCN (Instituto de Estudos Estratégicos de Tecnologia e Ciclo de Numerário). Todos os autores dos artigos selecionados pelo Comitê Organizador do I Congresso do ITCN Meios de Pagamento e o Futuro do Dinheiro estarão automaticamente inscritos (sem pagamento de taxa) neste evento, que se realizará dias 2 e 3 de setembro, com a participação de especialistas do mercado, integrantes de órgãos públicos e pesquisadores. O evento terá transmissão ao vivo e os vídeos permanecerão no canal do ITCN no YouTube, podendo ser acessados posteriormente. Só serão analisados, os artigos que abordem alguma das linhas propostas pelo ITCN e que constam do edital, disponível em http://bit.ly/EditalCongressoITCN.