Viande leva boas carnes ao Sudoeste

Por mais de 15 anos, a esquina do Bloco C da Quadra 303 do Sudoeste pertenceu à grife Ready Beef, de Rose Borella, que, ali, comandou uma boutique de carnes nobres depois de constatar que grande parte do produto consumido no Distrito Federal era oriundo de abate clandestino. Já não é mais. Em vários pontos da cidade surgiram opções confiáveis na venda de carnes, que é de longe, o alimento que mais agrada ao brasiliense.

Prova disso é a expansão da marca Viande (em francês, significa carne), fundada há 12 anos, pelas irmãs Adriana e Tatiana Cardoso, no Centro Comercial Gilberto Salomão (Hangar 5), onde dois anos depois deixou de existir. Desde 2011, porém, a marca está presente numa bem montada loja na 103 Sul. Na manhã de hoje, a Viande abre as portas no espaço que a Ready Beef, abatida pela pandemia, fechou as suas no fim do ano passado. Agora, em voo solo, Adriana é a única proprietária da nova unidade, auxiliada pelos filhos José Lucas, de 19, e Thiago Morales, de 15.

“O diferencial é que esta unidade conta com uma varanda gourmet, na qual serão servidas carnes assadas e defumadas com atendimento de excelência”, afirma a proprietária. Já a boutique trabalha com 76 diferentes cortes incluindo bovinos, suínos, de javali e de cordeiro (magret, foie gras, coxa e sobrecoxa). Também vende frutos do mar, além de aves como avestruz, pato, marreco, codorna e frango. No empório, você ainda pode encontrar geleias, sais, temperos, acessórios para churrasco e outras especialidades.

Petiscos e defumados

Elaborado pelo churrasqueiro Bruno Oliveira, o cardápio traz meia dúzia de entradas, entre elas, choripán com linguiça de pernil, muçarela, vinagrete e chimichurri (R$ 19,90); tulipinha de frango

(R$ 29,90); e sanduíche no pão brioche de muçarela, bacon no melaço de cana e maionese caseira, acompanhado de chips de batata (R$33,90). Quatro dos melhores cortes de Angus vem assados na parrilla, como o ancho

(R$ 69,90), fraldinha (R$ 59,90), flat iron (R$ 65,90) e assado de tira (R$ 58,90) todos de 300g cada.

Outras quatro sugestões se referem aos defumados como brisket (peito bovino); pork ribs (costela de porco de 400g defumada por 6 h) servida com barbecue por R$ 45,90; galeto inteiro

(R$ 39,90) e stinco suíno da raça Duroc (R$ 49,90). Entre os acompanhamentos servidos à parte, você pode pedir batata chips; farofa de cebola, manteiga e limão siciliano; vinagrete da casa; polenta cremosa e coleslaw (salada de repolho com maionese) por R$ 14,90, além de espetinhos de angus, frango e cafta com sour cream e hortelã.

No bistrô, montado na varanda com 40 lugares distribuídos em 20 mesas, o cliente ainda pode escolher um corte in natura para ser preparado na hora. “Durante a manipulação, nós separamos o pedaço que vai à parrilla e depois reembalamos a carne a vácuo para ser levada para casa”, adianta José Lucas, que também se ocupa do delivery para a cidade inteira. “Depende apenas da disponibilidade da nossa frota”, completa. Uma variada carta de vinhos oferece rótulos do novo e velho mundo com destaque para os tintos da Argentina e de Portugal, que aparecem com maior presença na carta, com opção para meia garrafa de 375ml e taça.