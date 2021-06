Mega sorteia hoje R$ 42 milhões

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 26/5/21)

Os brasilienses esperam de dedos cruzados o sorteio de hoje da Mega-Sena acumulada, que premiará em R$ 42 milhões quem acertar as seis dezenas. Os apostadores que ainda não fizeram aquela fezinha têm até as 19h para apostar, pela internet ou lotéricas, e alimentar o sonho de ser o mais novo milionário do Brasil. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50, mas, quem quiser aumentar as chances de ser sorteado, pode escolher até 15 dezenas. Nesse caso, o valor da aposta ultrapassa os R$ 22 mil.

Quem aguarda ansioso pelo resultado é Alysson Barbosa, 43 anos, morador de Arniqueira e comerciante na Feira dos Importados. Alysson costuma jogar até três vezes por semana, principalmente se o prêmio estiver acumulado. “Nunca ganhei na Mega, mas, às vezes, acerto na Lotofácil; ganho uma graninha e isso me estimula a continuar jogando. Penso que ‘só não ganha quem não joga’. Um dia pode ser meu dia de sorte”, opina. O comerciante conta que não adota nenhum tipo de crença ou superstição. “Tenho uma sequência que já jogo há alguns anos, mas não é sempre”.

Os moradores da capital do país estavam com sorte no último sorteio: 93 apostadores de Brasília acertaram quatro dezenas e faturaram, cada um, R$ 856,07. Outros dois jogadores do DF fizeram a quina e levaram o prêmio de R$ 35.139,46.

O economista e educador financeiro Francisco Rodrigues explica que é preciso cautela na hora de apostar. “Caso contrário, na esperança de enriquecer, o indivíduo acaba se endividando. Uma boa medida é entrar nos bolões de família, de amigos e funcionários das empresas”, pontua.