Covid-19: DF é o 12º no ranking nacional de vacinação

Ana Isabel Mansur

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal aplicou a segunda dose (D2) de vacinas contra a covid-19 em 327.173 pessoas, o que representa 10,72% de toda a população da capital federal. A porcentagem deixa o DF na 12ª posição na lista das unidades da Federação que mais distribuíram o esquema vacinal completo, com as duas doses, nos habitantes.

O ranking da D2 é encabeçado pelo Rio Grande do Sul (14,2%). Em seguida, estão o Mato Grosso do Sul (13,81%) e São Paulo (12,85%).

Quando o critério é da quantidade de D1 aplicadas proporcionalmente à população, o DF ocupa a 10ª colocação no ranking, com 24,45%. A taxa corresponde a 746.212 pessoas. O levantamento é do portal Coronavírus Brasil.

A lista é liderada pelo Mato Grosso do Sul, que tem 35,52% dos moradores vacinados com a primeira dose (D1), seguido do Rio Grande do Sul (32,09%) e do Espírito Santo (29,19%).

Nesta sexta-feira (11/6), a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) vacinou 10.246 pessoas com a D1 e 231 com a D2. Nesta noite, o Distrito Federal recebeu mais 3,9 mil doses da vacina AstraZeneca.

Desde o início da campanha de imunização no DF, em 19 de janeiro, o Ministério da Saúde distribuiu 1.398.170 doses de vacinas. Dessas, 1.203.972 foram distribuídas para as sete regiões de saúde do DF. As 194.198 unidades restantes estão em estoque na Rede de Frio da secretaria.

Para a D1, são 95.448 doses guardadas: 31.968 da Pfizer/BioNTech, 2.450 da CoronaVac e 61.030 da AstraZeneca. Reservadas para a D2 há somente unidades da CoronaVac (12.920) e da AstraZeneca (85.790).

Das 1.398.170 imunizantes recebidos pelo DF, 707.900 (50,6%) são da AstraZeneca; 612.960 (43,8%), da CoronaVac; e 77.310 (5,6%).