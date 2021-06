Fim de semana será parcialmente nublado no DF, afirma Inmet

RM Rafaela Martins

(crédito: Bruno Peres/CB/D.A Press)

Os moradores do Distrito Federal terão um fim de semana frio e nublado. No próximo dia 21 de junho, começará o inverno. Os dias estão cada vez mais com a cara da estação. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no período mais quente de sábado (12/6), os termômetros podem marcar 26°C, e a intensidade dos ventos fica entre fraco e moderado.

Já a menor temperatura será de 16°C. O meteorologista Mamedes Melo explica que o tempo ficará estável. “As temperaturas estão parecidas durante o final de semana. Não teremos mudanças drásticas”, afirma. A umidade mínima será de 40%, e a máxima de 90%. Durante todo o dia haverá nuvens com possibilidade de chuva isolada.



Domingo de Copa América

O jogo de abertura está marcado para domingo (13/6), às 18h, no Mané Garrincha. Os jogadores da Seleção Brasileira e da Seleção Venezuelana, já estão no DF. Cinco jogadores da Venezuela testaram positivo para covid-19 em Brasília, nesta sexta-feira (11/6). Por enquanto a partida está mantida.

No Brasil, a Copa América será disputada em cinco estádios: Mané Garrincha, em Brasília, Olímpico, em Goiânia, Arena Pantanal, em Cuiabá, Nilton Santos e Maracanã, ambos no Rio de Janeiro. A competição ocorre entre 13 de junho e 10 de julho. Além da estreia, Brasília receberá, ainda, mais sete jogos da Copa América: quatro serão válidos pela primeira fase, enquanto outros três serão na etapa mata-mata.

A previsão do tempo indica que a temperatura mínima para este domingo será de 16°C, e a máxima de 27°C. Porém, diferente de sábado, a umidade relativa do ar pode variar entre 35% e 85%. A intensidade dos ventos estará entre fraco e moderado.