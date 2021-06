Agência bancária na Asa Norte é invadida de madrugada

RM Rafaela Martins

Na madrugada deste sábado (12/6), por volta de 1h, representantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prenderam um homem suspeito de roubar um banco, na Asa Norte. Ele procurava dinheiro, mas foi surpreendido pela equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP).

No local do crime, o alarme estava acionado e uma vidraçaria na lateral do banco quebrada. A polícia cercou e entrou na agência. O suspeito estava na área dos caixas, já revirados. Após varredura, mais ninguém foi localizado. O homem não portava arma de fogo, mas carregava uma quantia de dinheiro em moedas, nos bolsos.

Segundo informações da polícia militar, ele foi algemado, preso e encaminhado para Polícia Federal (PF) que tomará as medidas cabíveis.