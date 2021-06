Vacinação contra covid-19 para pessoas com 50 anos vai começar

RM Rafaela Martins

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Mais uma faixa etária foi incluída no público da população geral. A Secretaria de Saúde (SES-DF), abriu neste sábado (12/6), às 13h, o agendamento da vacinação contra covid-19 para pessoas com 50, 51 e 52 anos. A partir da semana que vem, esse público poderá se vacinar. Para isso é necessário realizar o cadastro através do site vacina.saude.df.gov.br. A aplicação está programada para começar na segunda-feira (14/6), mediante data e local previamente escolhidos no ato do preenchimento cadastral.

Sexta-feira (11/6), a pasta abriu o agendamento para pessoas com 53 e 54 anos. A expectativa é vacinar 114 mil pessoas dessa idade no Distrito Federal. Até o momento, 63.461 brasilienses marcaram para segunda-feira (14/6). Sendo 58.872 pessoas com 53 a 59 anos; 3.018 rodoviários e 1.561 pessoas com comorbidades. Desta forma, a vacinação continua no fim de semana entre os postos da cidade, das 9h às 17h.

Pessoas de 53 a 59 anos agendados, e idosos a partir de 60 anos sem agendamento, podem se vacinar em seis pontos: Taguaparque, Uniplan, Águas Claras, Sesc Ceilândia, Parque da Cidade (estacionamento 12), Torre de TV e Iguatemi Shopping. Gestantes e puérperas com comorbidades, também sem agendamento, conseguem tomar a primeira dose, no estacionamento 12 do Parque da Cidade. O Mané Garrincha não recebe a população, devido ao jogo de abertura da Copa América.

Até aqui, 746.212 pessoas foram vacinadas com a primeira dose (D1) no DF, isso corresponde a 32,30% do público selecionado para a vacinação. Com a segunda dose (D2) foram vacinadas 327.173 pessoas, correspondendo a 14,16% da população com 18 anos ou mais. Vale lembrar que, quem agendar e por algum motivo não conseguir comparecer, terá somente cinco dias para procurar o posto de imunização. Caso contrário, não terá mais prioridade.

Área da educação

A vacinação dos professores continua na semana que vem, com a chegada das vacinas da Janssen, aplicadas em dose única. Somando as doses que serão aplicadas no fim de semana, com as 34 mil doses da farmacêutica Janssen previstas para a semana seguinte, serão reservadas 42 mil doses para o grupo de profissionais da educação.



Além disso, entre sábado e domingo, a Secretaria de Saúde completará a vacinação dos profissionais de creches públicas e privadas. Serão aplicadas 8 mil doses em quatro pontos: Parque da Cidade (estacionamento 12), Torre de TV, Taguaparque e Sesc Ceilândia.