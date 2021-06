Cai vacinação completa no DF

SS Samara Schwingel

Em estoque na Rede de Frio Central do Distrito Federal, há cerca de 98,7 mil doses de vacinas contra a covid-19 para a aplicação da segunda dose. O governo local adotou uma postura de armazenar essas vacinas a fim de evitar que falte imunizante para o reforço de quem recebeu a primeira dose na capital federal. Porém, de acordo com dados da Secretaria de Saúde, na última semana, o número de aplicações diárias da segunda dose sofreu quedas significativas.



Em pelo menos quatro dos últimos sete dias, o valor ficou abaixo de mil doses administradas (Veja Número de aplicações por dia). A estratégia da pasta é remanejar as doses que estão prestes a vencer. Para especialistas, é preciso investir em comunicação e na busca ativa.



Interlocutores da Secretaria de Saúde afirmam que a pasta está ciente da situação e explicam que a estratégia para evitar desperdícios consiste no remanejamento de doses. Os gestores do Comitê de Operacionalização da Vacinação entram em contato com os responsáveis por cada posto de vacinação e apuram quais e quantas vacinas destinadas à segunda dose estão próximas da data de vencimento. A uma semana do prazo, a pasta remaneja a vacina que não foi procurada e a aplica como primeira dose nos grupos prioritários da campanha.



Além disso, a secretaria estaria apostando em apelos nas redes sociais e orientação à população. Segundo eles, após receberem a primeira dose, as pessoas são orientadas sobre a importância a segunda aplicação. Porém, os gestores da pasta já teriam descartado a ideia de realizar uma busca ativa às pessoas que não tomam o reforço no prazo, pois não há mão de obra suficiente.



A estratégia é a mesma para moradores do DF e para as 125 mil pessoas de outros estados que se vacinaram contra o novo coronavírus na capital. Para a infectologista da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal Valéria Paes, o GDF deveria pensar mais em investir na busca ativa de quem deixa de tomar a segunda dose. “Acredito que talvez seja necessário reforçar a comunicação, pois há vacinas que têm três meses de intervalo entre as doses e, assim, a pessoa pode esquecer de se vacinar. Se fosse possível, o GDF pode convocar essas pessoas ou investir em busca ativa para evitar essa situação”, diz.

Consciência

Apesar do abandono por algumas pessoas, outras apresentam preocupação com a imunização. Ricardo Santiago, 41 anos, é educador físico e tomou as duas doses da CoronaVac por conta da profissão. “Como dou aulas para pessoas de quatro a 85 anos, me preocupava em estar totalmente imunizado para garantir a segurança dos meus alunos”, conta.



Mesmo depois de receber as duas aplicações, Ricardo segue com protocolos de segurança sanitária. “Uso e cobro o uso de máscara, higienizo materiais a todo tempo e dou aula ao ar livre. Sem dar mole para o vírus”, diz.



A fisioterapeuta Maria Elza Alves, 44, também se vacinou pela profissão e recebeu a segunda dose em 17 de maio. Apesar de agora estar com uma imunidade maior contra a doença, ela conta que ainda se cuida como antes. “Nunca cheguei a ficar neurótica, mas fui me vacinar no dia marcado para a segunda dose e sigo usando máscara e álcool em gel”, conta. Ela afirma que tem consciência de que ainda pode se infectar com o vírus, mas que os sintomas serão mais leves.



A infectologista Valéria Paes reforça que, apenas com a segunda dose, as pessoas podem se considerar imunizadas contra o novo coronavírus. A especialista destaca que um possível abandono vacinal pode ter impacto no combate à pandemia. “O abandono vacinal pode ter um impacto no número de mortes e casos, porque as pessoas podem adoecer de forma grave e ocupar hospitais e UTIs”, completa.

Educação

O governo local aguarda a chegada de 36,2 mil doses da vacina Janssen, da Johnson & Johnson, para iniciar a imunização dos profissionais de educação da rede pública. A expectativa é que a remessa chegue entre hoje e amanhã. A vacina é a única em aplicação na capital federal que funciona em dose única. Mas, como serão entregues próximas ao vencimento, as secretarias de Saúde e Educação organizarão uma força-tarefa para aplicar todas as doses do laboratório nos profissionais.



De acordo com a Secretaria de Educação, a vacinação contra a covid-19 para todos os funcionários da rede pública de educação deve começar na quarta-feira. A intenção do GDF é completar o atendimento a esse público até 23 de junho.



O procedimento para a convocação desses profissionais será o mesmo adotado até agora. As escolas avisarão por e-mail sobre o dia e lugar que deverão comparecer. A lista com o nome dos convocados para vacinação será publicada no site da Secretaria de Educação. Além disso, os gestores da Saúde estudam a possibilidade de destinar os pontos por drive-thru exclusivamente para esse público durante o período que durar a “megaoperação”.