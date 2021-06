Fila anda: chegou a vez de quem tem 50

AL Ana Luiza Vinhote - Especial para o Correio Braziliense » Adriana Bernardes » Edis Henrique Peres» F

Mais faixas etárias foram incluídas no público a ser vacinado contra a covid-19. A Secretaria de Saúde (SES-DF) abriu ontem, às 13h, o agendamento da vacinação contra covid-19 para pessoas com 50, 51 e 52 anos. A partir da próxima semana, essa parcela da população poderá tomar a primeira dose. Para isso, é necessário realizar o agendamento por meio do site https://vacina.saude.df.gov.br.



A aplicação está programada para começar amanhã, mediante data e local previamente escolhidos no ato do preenchimento dos dados cadastrais pela internet.



Na última sexta-feira, a Secretaria de Saúde abriu o agendamento para pessoas com 53 e 54 anos. A expectativa do governo é vacinar 114 mil pessoas desta idade no Distrito Federal. Até o momento, 63.461 brasilienses marcaram a imunização para esta segunda-feira, sendo 58.872 pessoas com 53 a 59 anos; 1.561 com comorbidades e 3.018 rodoviários. Desta forma, a vacinação continua no fim de semana entre os postos da cidade, das 9h às 17h.



Pessoas de 53 a 59 anos agendados, e idosos a partir de 60 anos sem marcação podem se vacinar em seis pontos: Taguaparque, Uniplan, Águas Claras, Sesc Ceilândia, Parque da Cidade (estacionamento 12), Torre de TV e Iguatemi Shopping. Gestantes e puérperas com comorbidades, também sem agendamento, conseguem tomar a primeira dose no estacionamento 12 do Parque da Cidade. O Mané Garrincha não recebe, hoje, a população, devido ao jogo de abertura da Copa América.



Até aqui, 752.293 pessoas foram vacinadas com a primeira dose no DF. Isso corresponde a 32,57% do público selecionado para a vacinação. Com a segunda dose, foram vacinadas 327.199 pessoas, correspondendo a 14,16% da população com 18 anos ou mais.



A Secretaria de Saúde adverte que quem agendar e por algum motivo não conseguir comparecer terá somente cinco dias para procurar o posto de imunização. Caso contrário, não terá mais prioridade.

Área da educação

A vacinação dos professores continua na semana que vem, com a chegada das vacinas da Janssen, aplicadas em dose única. Somando as doses que serão aplicadas no fim de semana com as 34 mil doses da farmacêutica Janssen previstas para a semana seguinte serão reservadas 42 mil doses para o grupo de profissionais da educação. Com isso, o governo espera retomar totalmente as aulas no sistema presencial na rede pública do DF.



Além disso, entre sábado e domingo, a Secretaria de Saúde completará a vacinação dos profissionais de creches públicas e privadas. Serão aplicadas oito mil doses em quatro pontos: Parque da Cidade (estacionamento 12), Torre de TV, Taguaparque e Sesc Ceilândia.