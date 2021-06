Ibaneis participa da Carreata para Jesus e elogia presidente Bolsonaro

AM Ana Maria da Silva

Em sua 22ª edição na capital federal, a Marcha para Jesus aconteceu em carreata - (crédito: Material cedido ao Correio)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), percorreu as ruas da capital na manhã deste sábado (12/6). Acompanhado da primeira-dama, Mayara Noronha, o chefe do executivo local participou da Carreata para Jesus, tradicional evento gospel, que reúne denominações e comunidades evangélicas da capital federal.

Durante o momento, o governador agradeceu os governantes, e elogiou o trabalho do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido). “O presidente Bolsonaro vem fazendo um belo trabalho. Temos que agradecer e orar por ele nesse momento de dificuldade. Só caminhando com a igreja conseguimos levar tantas dificuldades que enfrentamos no dia a dia”, acrescentou.

Neste ano, o evento ocorreu de forma diferente. Em sua 22ª edição na capital federal, a Marcha para Jesus aconteceu em carreata. Neste ano, trouxe o lema: “Pela vida, pela família e pelo Brasil”. A concentração foi às 9h, em frente ao Palácio do Buriti. Os organizadores aproveitaram o ato para arrecadar cestas básicas.

“Quero dizer que hoje me proporcionaram um dia de muita felicidade, de muita alegria, com essa energia positiva de todo esse povo de Deus reunido. Nós sabemos o trabalho que vocês desenvolvem, seja na área social, seja acolhendo famílias, pessoas usuárias de drogas”, pontuou Ibaneis durante o ato.

O governador também apontou a importância do grupo no momento de pandemia: “Nós temos consciência de que a igreja é muito importante. Ela acolhe, abraça, vai atrás dos seus, ora pelos governantes, por pessoas enfermas. Fica aqui o meu agradecimento”.