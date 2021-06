CB Correio Braziliense

BRASÍLIA

QUEBRA-MOLAS EM

PÉSSIMOS ESTADOS

O funcionário público, Aurélio Maduro de Abreu, 45 anos, está incomodado com o mau estado dos quebra-molas da quadra SQS 314, ele afirma que as ondulações do tipo B estão danificando os carros dos moradores. “Fiz uma reclamação na ouvidoria do GDF com relação aos quebra-molas da quadra. Os mesmos estão em péssimo estado, danificando os carros. A quadra tem duas escolas e em breve as aulas serão retomadas e os mesmos terão significativa piora. Segundo resposta da Ouvidoria, desde 2019 a Administração de Brasília tem autorização para a reforma. Até hoje não foi feita e não deram prazo” explicou.



» A Administração Regional do Plano Piloto informa que a reconstrução dos quebra-molas da SQS 314 está incluída no cronograma, como prioridade de execução no orçamento de 2021. A obra está em fase de atualização de custos para, assim, viabilizar o empenho do recurso para a execução ainda neste ano.

PARANOÁ

AGENDAMENTO DE CIRURGIA

O morador do Paranoá, Maciel da Silva, entrou em contato com a coluna Grita Geral do Correio para reclamar sobre a impossibilidade de marcar uma cirurgia para o seu pai. O pai de Maciel sofreu, em agosto de 2020, um acidente de trabalho em que fraturou o fêmur e passou por uma cirurgia no Hospital Regional do Paranoá. Maciel afirma que, agora, seu pai está com os ligamentos do joelho rompidos. Há dois meses eles tentam marcar a cirurgia para resolver o problema mas não conseguem, pois o hospital afirma que os leitos estão lotados.

» A Secretaria de Saúde informa que as cirurgias eletivas estavam suspensas devido a pandemia da Covid-19 e foram retomadas em 4 de maio. Os hospitais estão atendendo a demanda reprimida de acordo com a prioridade e capacidade de cada unidade. A Secretaria de Saúde esclarece que, desde o retorno das cirurgias eletivas, em 4 de maio, foram realizadas 1.245 cirurgias em Centros Cirúrgicos e 1.813 em Centros Obstétricos. Cada hospital possui sua agenda, de acordo com o número de médicos que operam e de especialidades atendidas.