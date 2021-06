»destaques

CB Correio Braziliense

Semana da língua alemã

As Embaixadas da Alemanha, Áustria, Bélgica, Luxemburgo e Suíça, juntamente com os seus consulados e parceiros culturais, promoverão entre os dias 12 e 20 de junho a 5ª edição da Semana da Língua Alemã no Brasil. A programação será online e gratuita e inclui filmes, música, aulas de alemão, concursos, workshops, exposição, palestras sobre bolsas de estudos e conversas com falantes nativos da língua durante o Deutsch-Café. Mais informações e a programação completa em www.semanadalinguaalema.com.br



Vendas on line

Inscrições abertas para o Curso Vendas online. Ele é gratuito e online, feito via WhatsApp e por Youtube! É isso mesmo, nem de casa você precisa sair. E mais: ao final do curso tem certificado e a chance de ganhar uma mentoria individual! Como funciona? São três dias, de 15 a 17/06, de conteúdos práticos, para te ajudar a fazer os ajustes necessários nas suas vendas online e outros assuntos importantes no momento do desafio! Se você tem um pequeno negócio ou trabalha por conta própria, inscreva-se já: http://bit.ly/3hRk33g e divulgue na sua rede. As vagas são limitadas.



Semana de Design de Moda

A Semana Acadêmica do curso de Design de Moda do Centro Universitário IESB terá uma edição especial totalmente on-line. Serão dois dias de eventos, 17 e 18/06, com lives gratuitas e abertas ao público, transmitidas ao vivo pelo canal da instituição no Youtube https://www.youtube.com/channel/UCqudZ7MXKa5ajrntCDADTGw, sempre a partir das 10h.