Suspeito de estupro é preso no Guará 1; ele ameaçava vítima com faca

RM Rafaela Martins

Os PMs foram acionados através do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), pelo número 190, com objetivo de prender um homem de 47 anos, suspeito de cometer estupro na QE 20, Bloco D, no Guara 1. A vítima, de 19 anos, relatou ter sofrido a tentativa do crime. O suspeito portava uma faca, que usou para abordar a vítima.



A equipe militar partiu para o condomínio do criminoso e subiu até o apartamento indicado pelo porteiro, como local do abuso. Após abordagem, o rapaz demonstrou sinais de embriaguez e uso de entorpecentes. Ele precisou ser algemado, pois não cooperou com as investigações.



As partes envolvidas foram conduzidas à Primeira Delegacia de Polícia (1ª DP), na Asa Sul, para que sejam tomadas providências cabíveis. A faca utilizada no crime foi apreendida.