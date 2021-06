Covid-19: DF registra 18 óbitos e 1.150 novos casos no DF

CB Correio Braziliense

O Distrito Federal registou, neste domingo (13/6), 18 óbitos decorrentes da covid-19. Desses, cinco ocorreram, de fato, ao longo do dia. Os demais apenas foram notificados neste domingo. Os dados fazem parte do Boletim Epidemiológico nº 468, da Secretaria de Saúde (SES), divulgado no fim da tarde. A letalidade no Distrito Federal é de 2,2% enquanto a taxa de mortalidade é de 268,4 por 100 mil habitantes. A maior letalidade por faixa etária está no grupo de 80 anos ou mais, bem como a maior taxa de mortalidade.

Ainda de acordo com o documento, mais 1.150 novos casos foram identificados, totalizando 417.279 desde o início da pandemia. Desse total de ocorrências confirmadas, os maiores números absolutos estão nas faixas de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos.

O boletim destaca que, dos casos residentes no Distrito Federal, as regiões sudoeste e central da capital detêm o maior número absoluto de casos confirmados. As maiores incidências foram registradas nas cidades de Sobradinho I, Lago Sul, Plano Piloto e Sudoeste/Octogonal.

Vacinômetro



A Secretaria de Saúde abriu, no sábado (12), o agendamento da vacinação para pessoas com 50, 51 e 52 anos. A imunização para esse público começa nesta segunda-feira (14/6). De acordo com a pasta, não é necessário cadastro na vacinação por faixas etárias, basta acessar o site vacina.saude.df.gov.br e fazer o agendamento escolhendo dia, data e local. Cerca de 90 mil pessoas agendaram o atendimento. Neste domingo, 4.920 tomaram a primeira dose, em um total de 757.213, o que significa 32,78% da população maior de 18 anos, ou seja, 2.309.944 cidadãos. Quanto à segunda dose, 11 foram imunizadas, somando 327.210 aplicações, referente a 14,17% da população.