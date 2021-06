Dia do Doador de Sangue é marcado por estoques em baixa na capital

AD Ádamo Dan - Especial para o Correio Braziliense

(crédito: Arquivo Pessoal)

Após exatos 100 dias internado em decorrência do agravamento da covid-19, Lindberg Cury, 48 anos, voltou para casa no último 1º de junho. Durante esse período, o servidor público precisou, frequentemente, de transfusão de sangue, uma vez que houve necessidade de hemodiálise.



“O surpreendente, no caso do Beg, é que o nosso pedido mobilizou muita gente. Em apenas três dias, conseguimos 33 doadores”, conta Lilian Cury, de 51 anos, esposa de Lindberg. De acordo com a servidora pública, é importante lembrar que o sangue não vai, necessariamente, para quem pediu.



O pedido da família foi além dos conhecidos. Um dos doadores se quer conhece Lindberg. “Simplesmente fiz no intuito de ajudar o próximo. Por diversas vezes doei sem ser para um receptor específico”, enfatiza o assessor de comunicação Leo Renato Bernardes, 33.

Dia Mundial



Hoje, celebra-se o Dia Mundial do Doador de Sangue. Mas não há muito o que comemorar. Com base em dados de maio, A Fundação Hemocentro de Brasília registrou queda de 11% no movimento de doadores de sangue. Para os grupos sanguíneos O e A os níveis estão baixos e críticos. Enquanto, em abril, a média foi de 168 doações por dia, o índice em maio não passou de 150 bolsas coletadas.

A diminuição no movimento vem sendo registrada no mesmo período em que as cirurgias eletivas foram retomadas e novas unidades hospitalares, como os hospitais de campanha, iniciam suas atividades.

“Neste momento de pandemia, como a demanda por sangue não diminuiu, é importante que as doações também não diminuam”, afirma a presidente da FHB, Bárbara Simões. O Hemocentro segue adotando medidas de prevenção ao novo coronavírus, como o agendamento obrigatório das doações.

Para evitar aglomerações, doadores devem agendar atendimento por meio do site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2. Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 kg e estar saudável. Quem passou por cirurgia, exame endoscópico ou adoeceu recentemente, a recomendação é consultar o site do Hemocentro para saber se está apto a doar sangue.



Especificamente sobre as vacinas contra covid-19, o Ministério da Saúde atualizou os critérios de impedimento e estabeleceu que pessoas imunizadas com a CoronaVac devem aguardar dois dias para se candidatar à doação de sangue, enquanto as imunizadas com a Oxford/AstraZeneca ou Pfizer/BioNTech devem aguardar sete dias para doar sangue.