Covid-19: com vacinação lenta no DF, risco da 3ª onda aumenta

AM Ana Maria da Silva

Até o momento, 757.213 pessoas receberam a primeira dose da imunização no Distrito Federal - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A possibilidade de uma terceira onda da covid-19 no Distrito Federal tem alertado os brasilienses e especialistas nas últimas semanas. A vacinação tornou-se motivo para muitas pessoas deixarem de lado os cuidados preventivos, como o uso de máscaras e álcool em gel, além do distanciamento social, aumentando as aglomerações. O fato é que a incidência da covid-19 na capital federal mantém um patamar elevado e torna o risco de uma terceira onda ainda mais grave.

O ritmo de vacinação no DF continua desacelerando: o número de aplicações sofreu uma queda significativa nas últimas semanas. Além disso, o índice de isolamento social é baixo e as vagas em unidades de tratamento intensivo (UTIs) são escassas. Diante da situação, o Correio convidou o professor do Instituto de Física da Universidade de Brasília (UnB) Tarcísio Marciano da Rocha Filho, um dos pesquisadores que produziu o modelo matemático preditivo que analisa os dados de casos e mortes na capital federal, para responder perguntas técnicas e, ao mesmo tempo, dúvidas recorrentes quanto à terceira onda.

De acordo com o especialista, não se sabe ao certo quando o terceiro pico da doença deve ocorrer. Porém, as chances são altas. “Pode ir de um a três, quatro meses. Quanto menos as pessoas se cuidarem, mais rápido pode haver uma terceira onda. Isso pode variar bastante”, acrescentou Tarcísio. Segundo o especialista, há chance de haver pequenos surtos.

A princípio, a imunização não deve ficar comprometida com o aumento da incidência de casos na população, mas é preciso cuidado. “Vai haver mortes que poderiam ser evitadas. Então deve-se imunizar todos e as pessoas terão que tomar alguns cuidados por um tempo ainda. Não tem muito atalho, é preciso vacinar grande parte da população para se ter uma tranquilidade. Antes disso, só mesmo o isolamento”, afirma. Segundo Tarcísio, é preciso adotar medidas eficazes.

Iniciativas



De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, a pasta segue monitorando os casos de covid-19 no DF e no Entorno. Em nota, o órgão informou que “desde o início da pandemia, esses estudos são encaminhados ao Governo do DF para que, com base nas evoluções ou regressões da doença, as decisões de intensificação ou relaxamento das medidas de distanciamento social sejam tomadas”.



Para avaliar o preparo do DF para uma possível terceira onda, o Correio questionou a secretaria quanto às medidas que têm sido adotadas pelo órgão para evitar o estado crítico visto no segundo pico da doença. De acordo com a pasta, a principal medida a ser adotada é a vacinação. “Pessoas acima dos 50 anos e pacientes com comorbidades já estão contemplados pela vacinação, que segue sendo ampliada com base no número de doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde”, pontuou o órgão.

Até o momento, 757.213 pessoas foram vacinadas com a primeira dose no DF. Isso corresponde a 32,78% do público selecionado. Com a segunda dose, foram vacinadas 327.210 pessoas, correspondendo a 14,17% da população com 18 anos ou mais. De acordo com o órgão, todas as unidades básicas de saúde (UBSs) estão aptas à realização de testagem RT-PCR nos casos sintomáticos.