Eixo capital

Ad Alexandre de Paula

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 25/3/21)

Rinha por vacinas

A disputa para vacinar mais rápido a população adulta está quente entre governadores e prefeitos. Em Goiás e São Paulo, a promessa é de que toda a população com mais de 18 anos receba a primeira dose em setembro. No DF, Ibaneis disse, em mais de uma oportunidade, que espera ter 70% dos brasilienses imunizados até outubro. Nessa disputa de narrativas, a capital federal, apesar dos argumentos do GDF para ter avançado menos que outros locais, ficou para trás. E não há dúvidas de que isso será uma arma nas eleições de 2022. Resta saber se Ibaneis conseguirá reverter esse jogo.

2022 já chegou

Em público, todos os políticos adotam o discurso de que não é hora de pensar em eleições e de que a pandemia é prioridade total. A verdade, entretanto, é que, nos bastidores, 2022 começou faz tempo, e as articulações estão a mil.

Gravado na pele

No mês dos namorados, as fotos de políticos com declarações de amor inundaram as redes sociais. Mas as manifestações vão além; há casos em que ficam gravadas na pele. A primeira-dama Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama Marcela Temer e a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, por exemplo, têm tatuagens em homenagem aos maridos políticos.

Arte on-line

Por causa da pandemia, o Centro Cultural do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) passou a promover exposições de arte on-line. Há quatro mostras em cartaz — três locais e uma nacional — no espaço do órgão. Todas podem ser acessadas na página do MPDFT

Encontro

O deputado federal Israel Batista (PV-DF) se encontrou, virtualmente, com Ciro Gomes (PDT) para debater detalhes da reforma administrativa. O deputado é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público — Servir Brasil. Recentemente, Israel se encontrou com outro pré-candidato ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Lula.

Pilates como serviço essencial

Projetos de lei em tramitação na Câmara Legislativa, de autoria de Martins Machado (Republicanos), estabelecem que academias de pilates, salões de beleza, barbearias e clínicas de estéticas sejam consideradas serviços essenciais no DF, assim ficariam livres de parte das possíveis restrições por causa da pandemia.

Descuido

Apesar de a pandemia continuar, e especialistas alertarem para a possibilidade de aumento no número de casos e mortes, alguns políticos da capital federal têm mostrado nas redes sociais que não estão tão preocupados. Viagens, eventos e práticas esportivas coletivas sem o uso de máscara aparecem com frequência nos feeds e nos stories de autoridades. E não é exclusividade dos bolsonaristas. A hora é de dar exemplo.

Contra a arquitetura hostil

Obras feitas para coibir a presença de pessoas em situação de rua em alguns espaços estão na mira de um projeto de lei que tramita na Câmara Legislativa. Chamado de arquitetura hostil, esse tipo de intervenção teve grande repercussão, recentemente, em São Paulo. O texto, do deputado distrital Fábio Felix (PSol), propõe a proibição de obras com esse intuito no DF.

Só papos

“Vai preparando o braço. Antecipamos a vacinação em SP. Até 15 de setembro, toda a população acima de 18 anos já terá recebido a 1ª dose da vacina.”

João Dória, governador de São Paulo

“Me aguarde, Dória. Você é o pai da vacina, mas eu já adotei a criança e já ganhei o coração do imunizante. Não me provoque. Estou preparando a resposta.”

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro