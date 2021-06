Diretor do Detran destaca inovações digitais para combater a corrupção

AI Ana Isabel Mansur

Detran disponibiliza mais de 30 serviços no portal e no aplicativo Detran Digital - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Em entrevista ao CB.Poder, programa feito pelo Correio em parceria com a TV Brasília, o diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), Zélio Maia da Rocha, apresentou algumas inovações que a autarquia vem atualizando em relação a serviços digitais e combate à corrupção. Ele está à frente do órgão desde março de 2020.

Hoje, o Detran disponibiliza mais de 30 serviços no portal e no aplicativo Detran Digital. “Já temos 450 mil usuários cadastrados. Fizemos essas inovações com um grande projeto de planejamento de tecnologia da informação, com uma estrutura própria, o Centro de Inovação Tecnológica (CIT Detran)”, destacou o diretor-geral.

O departamento lançará, na próxima semana, o Primeiro Emplacamento Inteligente (PEI), que vai permitir o emplacamento de veículos ainda na concessionária, por meio do CPF do comprador e da nota fiscal. Em caso de empréstimo, o usuário deverá apresentar também o contrato de financiamento.

“É o primeiro PEI do Brasil, não há outras referências. O Detran-DF está inovando tecnologicamente para aumentar a qualidade de vida, ao evitar deslocamentos desnecessários”, orgulha-se Zélio Maia da Rocha. A intenção é estender o sistema também para uso entre pessoas físicas, na venda e compra de veículos usados.

O diretor-geral também avaliou a estrutura administrativa do órgão e afirmou que um concurso para provimento de vagas deve ser feito em breve. “Estamos fazendo uma reestruturação administrativa, inclusive de cargos e salários. A última foi feita há mais de 20 anos; e o último concurso, há mais de 10. Já encaminhei para a Secretaria de Economia o processo de início do concurso público para técnico e analista, com dotação orçamentária específica. Mandamos também para os cargos de especialista e de agente de trânsito. Vai ter concurso sim, podem se preparar”, completou.

Veja abaixo a entrevista completa, feita pelo repórter Alexandre de Paula.