Chuva surpreende brasilienses

Após mais de 30 dias sem chuva, o Distrito Federal registrou, nos últimos dias, precipitações em algumas regiões administrativas. Desde anteontem, os moradores da capital têm sem deparado com leves chuvas isoladas no Guará, Cruzeiro, Sudoeste, em Águas Claras, Ceilândia e Taguatinga. A previsão para o mês de junho é de que chova 4,9mm, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ou seja, chuvisco para os próximos dias. Hoje, o céu deve ficar nublado, com possibilidade de chuvas isoladas à noite. A temperatura ao longo do dia deve variar entre 15ºC e 27ºC, e a umidade relativa do ar será de 90%, com mínima em torno de 40% nas horas mais quentes.

Anteriormente, o último registro de chuva feito pelo Inmet foi em 10 de maio. Segundo a meteorologista Andrea Ramos, as chuvas isoladas que foram verificadas nos últimos dois dias se justificam pela área de maior instabilidade que foi gerada por um sistema de baixa pressão. “Ao longo das últimas semanas, estávamos com uma massa de ar seco que predominava na região. Mas ela perdeu força e deu lugar a esse novo sistema”, explica.

No domingo, o Inmet registrou 0,9mm de chuva no DF. “Há época que chove mais, outras menos. É importante lembrar que no mês de junho, apesar de ser um período que chove menvos, vivemos a estiagem, que é diferente de seca. A estiagem é a diminuição das chuvas em determinado período. No DF, começa em maio e vai até agosto. Mas, ainda assim, chove”, pontua.

O ano em que mais choveu durante o mês de junho, no DF, foi em 1988: 43,88mm. Em 2020, choveu 0,3mm. Em 2019, foram 6,9mm. Entre 2015 e 2018, não houve registro de chuva em junho, conforme explica Andrea. “Antes de 2019, houve chuva em junho apenas em 2014, que foi de 9,9mm”, reforça a especialista.

Boa surpresa

A chuva foi celebrada pelos moradores da capital federal. Moradora do Cruzeiro Novo, a fisioterapeuta Ana Maria Lopes de Oliveira, 47 anos, conta que se surpreendeu com o chuvisco. “Começou por volta das 18h e durou mais ou menos duas horas, mas não foi chuva forte. Mesmo vendo a previsão do tempo, não esperava, pois não é muito comum chover nesta época”, acrescenta.

Para a fisioterapeuta, a chuva ajuda na qualidade de vida. “Nós, brasilienses, somos acostumados com longos períodos sem chuva, e ela é sempre bem-vinda para o clima ficar mais agradável, além de ser muito bom para as árvores, que ficam mais verdinhas”, reforça. Para o período chuvoso, Ana costuma preparar uma programação especial. “Quando o tempo está chuvoso, gosto de ficar em casa fazendo comidinhas quentes, vendo filmes e lendo livros. Não tenho muita animação para sair quando está chovendo”, complementa.



4,9mm

Volume de chuva previsto para o mês de junho no DF