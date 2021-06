Papo de concurseiro

MF Mariana Fernandes

Vigilância Sanitária do DF sem concurso desde 1993

É isso mesmo. A Vigilância Sanitária do Distrito Federal realizou o último concurso público em novembro de 1993. Segundo o órgão, naquela época, foram nomeados aproximadamente 120 auditores. E, passados 27 anos sem seleções, a Vigilância sofre com deficit profissional, ainda mais levando-se em conta o crescimento populacional e o aumento de estabelecimentos que são tutelados pelo órgão.

Entretanto, o que se sabe até agora, quanto à perspectiva da tão esperada realização de um novo concurso para o cargo de auditor, é que há previsão nas Leis de Diretrizes Orçamentárias do DF nos exercícios de 2019, 2020 e 2021. Além disso, o órgão informou à coluna que há um processo administrativo instaurado e que tramita na Secretaria de Economia, aguardando decisão de mérito das autoridades competentes.

CFQ retomado em Brasília

O concurso público do Conselho Federal de Química, suspenso em maio devido à pandemia, foi retomado! De acordo com o novo cronograma, as provas objetivas serão aplicadas em 5 de setembro. Realizado pela banca Iades, o certame oferece 25 vagas imediatas e outras 245 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades são todas para o nível superior, com salário de

R$ 8.951,25 e lotação em Brasília.

Previc solicita mais de 140 vagas

Um novo concurso para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar foi solicitado ao Ministério da Economia. Conforme confirmado à coluna, a Previc pede o aval para preencher 148 vagas efetivas de níveis médio e superior. As chances pleiteadas são para especialistas em previdência complementar (63), analista administrativo (40) e técnicos administrativos (45). O último e único concurso realizado foi em 2010.

PCDF retoma concurso com 2.100 vagas

A Polícia Civil do Distrito Federal retomou o concurso com 2.100 vagas para agentes e escrivães, que foi suspenso por conta da pandemia. Agora, as provas serão aplicadas em 21 e 22 de agosto para os cargos de escrivão e agente, respectivamente. Em 13 do mesmo mês, será publicado no site do Cebraspe o edital com mais informações sobre locais de provas e orientações.

Justiça pede mais de 500 vagas

O Ministério da Justiça pediu a abertura de 505 vagas. Do total solicitado, são 169 para cargos de analista técnico de políticas sociais e 336 para cargos de níveis superior e médio do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo. As remunerações das vagas pretendidas variam entre R$ 4.773,38 e R$ 9.252,25. Segundo a pasta, o último concurso público para o quadro efetivo ocorreu em 2014.

Concurso diplomata

O Instituto Rio Branco aplicou as provas da primeira fase do concurso para a carreira de diplomata no último domingo. Agora, o candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito deve fazê-lo até as 23 horas e 59 minutos de hoje. O resultado de eventuais alterações no gabarito e a convocação para a segunda fase serão divulgados no site do Iades na data provável de 29 de junho. O certame oferece 25 vagas e salário de R$ 19.199,06.

E o Inmetro?

Um novo concurso público segue nos planos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Isso porque, o órgão confirmou a solicitação de 430 vagas para chances de nível médio e superior. Os salários de carreira no órgão variam entre R$ 3.746,88 e R$ 8.439,91. Atualmente, o deficit no órgão ultrapassa os 1.100 cargos vagos e o último concurso aconteceu há seis anos, em 2015, o que aumenta a necessidade de recomposição do quadro de pessoal.

Atenção ao prazo da PF

Os candidatos ao concurso da Polícia Federal, com 1.500 vagas, têm até as 18h de hoje para reclamarem o resultado final da prova objetiva e o provisório da prova discursiva. Os espelhos dos exames estão disponíveis no site do Cebraspe. E, fiquem atentos, pois, segundo a banca, os recursos devem ser claros, consistentes e objetivos. Caso contrário, serão preliminarmente indeferidos.