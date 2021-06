Confira as regiões que ficam sem água nesta terça-feira (15/6)

CB Correio Braziliense

Corte de água será por conta de obras na região - (crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press - 16/9/10)

Nesta terça-feira (15/6), vai faltar água na parte norte do Distrito Federal: o corte atinge os moradores e comerciantes do Taquari e de Sobradinho II. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou que a suspensão do fornecimento, que começou às 7h, vai até às 18h.

No Taquari, a empresa vai realizar obras de ampliação da capacidade de bombeamento da adutora para melhorar a transferência de água para a região. Com isso, serão afetados pelo corte o Setor Habitacional Taquari, Condomínio RK, Condomínio Império dos Nobres, Polícia Rodoviária Federal, Setor de Concessionárias e de Comércios do Setor Habitacional Taquari e Setor de postos e motéis.

Já em Sobradinho II, a suspensão afeta todos os condomínios do setor habitacional Grande Colorado e DF-150, além do Setor de Mansões de Sobradinho, Condomínio Mini Chácaras, Condomínio Mirante da Serra, Vale das Acácias, Vila Rabelo I e II, Recanto do Mené, Condomínio Rio Negro e Condomínio Serra Azul, Chácara Santa Olésea, Fibral, Mansões Sobradinho, Sobradinho Novo, Vale das Sucupiras, Vale do Sol, Vale dos Pinheiros.