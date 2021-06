Acusado de tentar matar após discussão por pedaço de carne é condenado

JP Juliana Pimentel*

Tribunal do Júri do Guará condena acusado de tentar matar após discussão por pedaço de carne a 9 anos e seis meses de reclusão - (crédito: Divulgação TJDFT)

O réu Valdeci Cezostres da Silva foi condenado a nove anos e seis meses de reclusão por tentar assassinar um homem após uma discussão por um pedaço de carne. O crime aconteceu em dezembro de 2017, no Setor Habitacional Bernardo Sayão, no Guará. Valdeci aplicou sucessivos golpes de martelo na cabeça da vítima, que sobreviveu.

Os jurados do Tribunal do Júri do Guará reconheceram que o réu tentou executar o crime de homicídio, que foi impedido a tempo: a vítima recebeu socorro por vizinhos e depois foi encaminhada para atendimento médico.

O cumprimento da pena será em regime inicial fechado, conforme determinado pelo presidente do júri. A tentativa de homicídio foi praticada por motivo fútil, segundo os jurados.

De acordo com o magistrado, o modo de agir do acusado demonstrou perversidade. Durante a execução do crime hediondo, Valdeci chegou a quebrar o martelo, demonstrando estar possuído por ódio e desprezo pela vida do outro. A vítima teve sequelas graves decorrentes da tentativa de homicídio, como afundamento do crânio e capacidade de fala afetada, consequências destacadas pelo juiz.

Com informações do TJDFT