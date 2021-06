PM é investigado por agressão

AM Ana Maria Silva

(crédito: Reprodução)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga as imagens que mostram um policial militar agredindo um jovem na QNO 11, de Ceilândia. De acordo com a filmagem feita no último domingo por vizinhos, o motoboy Rodrigo Alexandre Guerreiro de Freitas, 23 anos, recebeu socos e chutes do militar. O caso é acompanhado pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O).

Namorada de Rodrigo, a atendente Greyce Evelyn Medeiros, 21, conta que o companheiro estava na área de lazer, em casa, acompanhado de dois amigos. Por volta das 10h, decidiu ligar o som. “Depois de um tempo, os vizinhos reclamaram, e ele abaixou. Até que resolveu sair e desligou. Ao chegar, o policial o abordou”, narra. De acordo com Greyce, uma vizinha, que é parente do militar, entrou em contato com o policial e reclamou do som alto. “Quando ele chegou, o som já estava desligado. Ele estava armado e começou a fazer ameaças para o caso de ligar novamente. Tudo isso apontando o dedo no rosto de Rodrigo”, cita.

Segundo a atendente, quando o motoboy pediu que o policial parasse de apontar o dedo para o rosto dele, a agressão começou. “Eu liguei para a mãe dele, que chegou ao local e acionou a polícia. Ele ainda ameaçou meu sogro, mostrando a arma, antes de a polícia chegar. Ele disse que, como era policial, não ia acontecer nada”, ressaltou. Após o ato de violência, Rodrigo ficou com machucados e hematomas no corpo.

Após quatro meses morando no local, o ato de violência fez o casal optar por se mudar. “Por enquanto, estamos morando na minha sogra. É assustador, não sabemos do que ele é capaz. Vizinhos comentaram conosco que ele já fez reclamações e ameaças semelhantes relacionadas a som alto”, ressalta. O caso foi levado por Rodrigo até a Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

A reportagem não conseguiu contato com o policial. Em depoimento, ele afirmou que foi agredido pelo motoboy. Segundo o PM, os golpes desferidos foram em legítima defesa, uma vez que Rodrigo o empurrou e o fez cair em cima da própria moto. Alegou, ainda, que foi ameaçado pelo pai do motoboy. O policial foi encaminhado para fazer exame de corpo de delito, devido às queixas de dores.

Investigações

O caso foi registrado na 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia Norte, pelo policial militar. A ocorrência cita perturbação do trabalho ou sossego alheio, lesão corporal e ameaça. Os envolvidos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e assumiram o compromisso de comparecer em juízo. Em nota, a PMDF informou que foi aberta sindicância para apurar as circunstâncias em que ocorreram os fatos. “A corporação se pronunciará após a conclusão dos trabalhos”, diz o texto.

Memória

Discussão

No fim de maio, uma briga de vizinhos envolvendo um policial militar também se tornou motivo de investigação da Polícia Civil. Em Águas Claras, houve uma discussão porque o cachorro da raça american bully de um dos moradores não usava focinheira. O militar reclamou. Eles se agrediram fisicamente, e a ocorrência foi registrada como lesão corporal na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). Segundo o dono do cão, o PM ameaçou atirar no animal durante a confusão.