Eixo capital

AM Ana Maria Campos

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Livros vetados pelo governo Bolsonaro podem ser doados à Secretaria de Cultura do DF



O relatório da Fundação Cultural Palmares sobre seu acervo indica uma cruzada contra autores marxistas e socialistas e uma censura a livros com cunho sexual. Relatório produzido pela equipe do atual presidente, Sérgio Camargo, cita como totalmente desvinculado da missão institucional do órgão livros como Pedagogia da educação sexual, de Claude Lejeune. A obra trata de formas de ensinar com naturalidade às crianças as diferenças dos órgãos sexuais. A Palmares inclui na lista de vetos livros apontados como “pornografia infanto-juvenil”, como Porcos com asas, de M. L. Raradice e L. Ravera, que fala de masturbação, ou Ciranda dos libertinos, de Marquês de Sade, com pedofilia, coprofilia (associação de fezes ao interesse sexual) e violência. Tem também obras de autores como Karl Marx, Lenin, Celso Furtado, Antônio Gramsci, Simone de Beauvoir e Eric Hobsbawn. O secretário de Cultura e Economia Popular do DF, Bartolomeu Rodrigues, quer o acervo. Seu desejo é levar para a Biblioteca Nacional, o que foi explicitado em ofício encaminhado nesta terça-feira ao ministro do Turismo, Gilson Machado. Até ontem à noite, não havia resposta ao pedido.

Mais de 5 mil títulos podem ser descartados

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, disse que já reservou uma área com capacidade para receber até 10 mil exemplares. “Temos equipamentos de higienização, conservação, reparos, o que precisar. É só mandar”, garante Bartô. Segundo ele, há no acervo dispensado pela Fundação Cultural Palmares raridades como Dicionário do folclore brasileiro, do historiador Câmara Cascudo. O livro reúne verbetes sobre as superstições, crendices, mitos, danças, lendas, práticas mágicas brasileiras. Relatório da Palmares apontou que há no acervo bibliográfico do órgão 9.565 títulos, sendo 1.530 folhetos, folders e catálogos (16%); 8.035 livros (84%). Desse total, 54% são alheios à temática negra e do foco institucional do órgão — o que corresponde a 5.165 títulos — portanto, deverão ser descartados. Bartô espera levar tudo para a Biblioteca Nacional.

Vacina para todos



Chegou a vez de Dom Marcony Vinícius, bispo auxiliar de Brasília, tomar a vacina contra covid-19. O religioso fez 57 anos em março e conseguiu receber a primeira dose ontem, com o avanço da imunização pela faixa etária. Agradeceu a Deus e pediu: “Que tenhamos vacina para todos”. Amém!

Só papos

“Sem isso (estado de calamidade), se vier uma terceira onda, não temos como conceder auxílios, por exemplo”

Deputado Robério Negreiros (PSD), defendendo medidas para reduzir o impacto da pandemia

“O estado de calamidade dispensa uma série de requisitos que trazem transparência e racionalidade ao uso de recursos públicos”

Deputada Júlia Lucy (Novo),

única a votar ontem contra a prorrogação do estado de calamidade pública no DF por conta da pandemia

À QUEIMA-ROUPA

Delegado Miguel Lucena

Na carreira da Polícia Civil do DF há 22 anos

“Embora não seja psiquiatra, arrisco dizer que ele (Lázaro Barbosa) tem conduta de psicopata, estupra e mata sem dó”

Como um criminoso consegue driblar tantos policiais experientes por tantos dias, como tem ocorrido com esse caso do Lázaro Barbosa?

O criminoso levou a polícia para o terreno dele, as veredas que ele conhece. Lázaro ainda está com a energia liberada pelo crime inicial, mas a tendência é perder força e ser preso ou morto.

Você já viu algo parecido?

Vi perseguição parecida na Paraíba. No início dos anos 1990, um bandido conhecido como Focinho de Porco conseguiu fugir da polícia por vários meses. Outro procurado, o Mata Sete, fugiu durante um ano, escapando de vários cercos policiais. Ambos foram mortos em confronto.

Como você avalia que vai ser o desfecho? A polícia vai chegar a ele?

Lázaro deverá ser preso a qualquer momento. Ele não está conseguindo se reabastecer nas fazendas, os próprios moradores estão reagindo e ajudando a polícia. Se ele se mantiver com essa agressividade até o fim, o desfecho poderá ser a morte dele.

Muita gente tem acompanhado o caso e torce pela prisão. Acha que ele quer transformar seus crimes em espetáculo?

Ele não deve estar acompanhando a repercussão, mas parece que gostou de fazer o jogo de aparentemente derrotar a polícia. É a figura do anti-herói e já virou lenda do mal.

Pelo que se apresenta até agora, podemos chamá-lo de serial killer, um psicopata ou criminoso comum?

Embora não seja psiquiatra, arrisco dizer que ele tem conduta de psicopata, estupra e mata sem dó, fugiu com a dona da casa, após matar o marido e os filhos dela, e a assassinou de modo cruel, depois saiu atirando nas pessoas durante a fuga. Um serial killer tem um jeito peculiar de cometer os crimes, não é o caso dele.