Capital S/A

SS Samanta Sallum

Corações apaixonados tiraram comércio e setor hoteleiro da “fossa”

» O Dia dos Namorados, comemorado no sábado passado, deixou lembranças de muito carinho aos casais apaixonados. E ainda está sendo muito celebrado pelo comércio, especialmente pelo setor hoteleiro. Muitos estabelecimentos registraram 100% de ocupação. E as vendas deixaram comerciantes perto da euforia. A data injetou na economia do Distrito Federal R$ 96 milhões.

Flores e calçados

» As vendas cresceram depois de uma queda de 27% na mesma data em 2020. Os segmentos de confecções, flores, perfumes e chocolates registraram aumento médio de 19% no faturamento contra uma estimativa inicial de 11%. É o que indica estudo do Sindicato do Comércio Varejista que ouviu 127 empresas. Lojas de calçados tiveram alta de 11% nas vendas.



Romantismo em alta

» A empresária Suely de Paula (foto), dona da Umana Flores,

no aeroporto de Brasília, ficou emocionada com a retomada

das vendas neste ano. “Num momento ainda tão delicado de pandemia, o romantismo sobreviveu. Está até mais intenso”, conta.



Champanhe

» “Ainda na quinta-feira, dois dias antes, os restaurantes do Brasília Palace e do Kubitschek Plaza já estavam com todas as mesas reservadas”, conta André Octávio Kubitschek, superintendente da rede Plaza. Os hóspedes receberam uma garrafa de champanhe em seus apartamentos. Um dos pontos de destaque foi também a política gay friendly dos hotéis.



Hóspedes de Brasília

» O fim de semana passado foi a melhor data para os hotéis no DF este ano. Na Rede Plaza Brasília, a ocupação dos quartos beirou os 100%, (St. Paul, Kubitschek, Manhattan e Brasília Palace). O mesmo ocorreu no Royal e no Golden Tulip. Foi o melhor dia do ano para o segmento. A maior parte dos hóspedes eram moradores de Brasília.

Dia dos Pais

» O presidente do Sindivarejista, Edson de Castro, aponta que “os restaurantes ficaram cheios e havia filas. O varejo superou as expectativas e agora se prepara para o Dia dos Pais (9 de agosto)”. O gasto médio nas lojas, antes projetado em R$ 160, fechou em R$ 175. E os cartões de crédito responderam por 97% do movimento do comércio em geral.

“Com a intensificação das vacinas, o comércio está respondendo muito bem”,

afirma a presidente do Sindivarejista.

Novacap atualiza reajuste de obras licitadas

O Sinduscon-DF recebeu da Novacap uma notícia muito aguardada pelo setor: todas as obras públicas licitadas a partir de agora terão reajustes com a data vinculada ao orçamento conforme a nova Lei de Licitações. O vice-presidente de Obras e Infraestrutura do Sinduscon-DF, Ruyter Thuin, participou de reunião com o diretor de Edificações da Novacap, Rubens de Oliveira, ontem, para tratar do assunto.



Aumento de insumos

“Antes, se fazia jus ao reajuste da data da apresentação da proposta. Agora, a Novacap tomou essa decisão, que, além de fazer cumprir a lei, vai atender às necessidades das empresas face aos aumentos constatados em diversos insumos da construção civil”, explicou Ruyter Thuin.

Shoppings adotam conceito “life centers”

Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Shopping Centers, para 63% do público, comprar não é a única motivação para ir ao shopping. A tendência é de que nos próximos anos alguns shoppings ultrapassem 50% do mix com redes de serviços de beleza, estética, academias, laboratórios e foodservice, se transformando em life centers.

Mix de serviços

“Com as novidades e a diversificação no mix de serviços, conseguimos atender ao nosso consumidor e ajudá-lo a resolver sua vida em um só lugar”,

afirma Eliza Ferreira, superintendente do JK Shopping.

Para o autocuidado

O setor aposta agora no conceito de espaço multifuncional e nos serviços de autocuidado. O JK Shopping está na onda. São oferecidas diversas opções nos segmentos de bem-estar, saúde e beleza. A maior rede de franquias de depilação a laser do mundo, a Espaço Laser, foi para lá. A Posé, que oferece procedimentos de estética, e a Botoclinic, primeira empresa dedicada à harmonização facial, também estão no JK.