"Não sou pai de monstro"

Luana Patriolino

Na última semana, Edenaldo Barbosa Magalhães, 57 anos, tem passado o tempo trancado em casa, com medo do próprio filho. Ele é pai de Lázaro Barbosa de Sousa, 32, acusado de cometer uma série de crimes no Distrito Federal, em Goiás e na Bahia. Casado há quase duas décadas com outra pessoa, desde que se separou da mãe de Lázaro, o aposentado teve outros três filhos, de 16, 13 e 1 ano. Atualmente, leva uma vida simples no distrito de Girassol, em Cocalzinho (GO), a cerca de 65 km de Brasília. Em entrevista exclusiva ao Correio, ele conta como foram os anos de convivência com o fugitivo.

No município de Barra Mendes (BA), o aposentado se casou aos 17 anos com a mãe de Lázaro, Eva Maria Sousa. À época, ela tinha 16. O relacionamento foi conturbado, marcado por brigas, agressões e acusações de traição que partiam de ambas as partes. Quando o casal se separou, Lázaro e o irmão mais novo dele — Deusdete — eram crianças. O segundo morreu há cinco anos, em um acerto de contas em Goiás, após também se envolver em roubos e homicídios.

Depois da separação do casal, Edenaldo não conviveu mais com os filhos e só contribuía financeiramente para a criação dos meninos. Morando no Entorno do Distrito Federal há mais de duas décadas, o aposentado só reencontrou Lázaro há seis anos. “Ele só me visitou e foi embora. Foi quando teve uma fuga. Eu estava com o coração na mão, doente. Só não morri ainda porque acho que Deus não quis”, comenta o aposentado, que se declara evangélico. “O demônio se apoderou dele”, acredita.

Ao comentar a ficha criminal de Lázaro, Edenaldo vai além. Define o filho como um “monstro” e afirma ter vergonha de ser parente do suspeito de assassinar a família Vidal em Ceilândia Norte, na quarta-feira passada. “Esse monstro, eu registrei, mas, quando as pessoas falam ‘O seu filho’, aquilo me estremece todo. Não dá mais vontade nem de ficar mais na Terra. Estou arrasado. Se eu o vir por aí, nem conheço mais”, ressalta.

Agora, o aposentado diz que o sentimento de medo ronda a família, que teme ser encontrada por Lázaro. “Estou no meio de um filme de terror sem saída. As pessoas falam que é meu filho, mas não o considero, não. Não sou pai de monstro. É perigoso ele me atacar e eu morrer. Tenho criança pequena para criar”, acrescenta.

Desespero

Edenaldo Barbosa comenta que se aposentou devido a um acidente cardiovascular (AVC) e dois infartos. A saúde piorou, segundo ele, à medida que a lista de crimes de Lázaro crescia. “Tento tirar tudo isso da mente, para ver se consigo viver mais um pouco. Ele virou bicho”, diz. Sobre a chacina no Incra 9, o aposentado se diz arrasado e chocado com a violência provocada pelo próprio filho. “O que mais me dói é o desespero que aquela família sentiu e o que ele fez com aquela pobre mulher. Isso não é gente. Isso é um monstro da pior espécie”, completa.

Hoje, o pai dedica-se aos demais filhos e a uma horta no quintal. Na vizinhança, é descrito como um homem calmo, discreto e religioso. À reportagem, ele pede por justiça: “Eu não o quero solto jamais, porque estou com medo de ele fazer mal a mim e à minha família. Olhe só o que ele tem feito com todo mundo”.

A mãe de Lázaro, de acordo com vizinhos, mudou-se do distrito de Girassol meses antes da chacina em Ceilândia Norte. O motivo seria o envolvimento do filho com a criminalidade. Comerciantes e moradores da área afirmam que Lázaro assassinou um caseiro em uma chácara próxima e, depois disso, teria sido jurado de morte. A polícia não havia sido informada sobre o crime, mas donos de chácaras chegaram a oferecer um prêmio a quem encontrasse Lázaro.

Ocorrências na Bahia

O homem procurado por matar uma família inteira no Incra 9, em Ceilândia Norte, na quarta-feira passada, espalhou terror por outras partes do país. Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, nasceu no município baiano de Barra do Mendes. Em 2007, aos 19, foi preso na região após cometer um duplo homicídio, mas fugiu 10 dias depois. Sem terem notícias do paradeiro do acusado, moradores da cidade ficaram preocupados com um possível retorno dele.

As vítimas do crime eram dois trabalhadores rurais. Depois de matá-los, Lázaro ficou foragido durante 15 dias, escondido em uma serra em Barra do Mendes. Ele só foi preso após se apresentar na delegacia do município. Desde que fugiu da cadeia, voltou ao status de procurado. “Não dispomos de mais informações relacionadas ao crime. Até o momento, as autoridades locais não registraram nenhuma ocorrência sobre o possível retorno de Lázaro à região”, informou a Polícia Civil da Bahia (PCBA) ao Correio.

A reportagem entrou em contato com moradores de Barra do Mendes que estavam na cidade em 2007. As testemunhas relatam uma situação de “pânico generalizado”. À época, as escolas suspenderam as aulas, e os mercados fechavam mais cedo, às 18h, para evitarem o risco de assaltos. Muitos habitantes preferiram ficar em casa enquanto a polícia fazia as buscas, e as ruas tornaram-se desertas até o dia em que o acusado reapareceu.

Os avós do fugitivo, que moravam na cidade baiana, morreram; já os pais dele mudaram-se para Girassol (GO) depois de se separarem, há cerca de duas décadas. O endereço mais recente de Lázaro, de acordo com a Justiça do Distrito Federal, é uma chácara em Águas Lindas (GO), município onde mora a mãe do acusado.

Angela Leite, 45, trabalha como pedagoga em Barra do Mendes e relata que, pelas notícias divulgadas em 2007, o modo de agir de Lázaro era semelhante ao de agora. “No depoimento (após o duplo homicídio), ele disse que se cansou de andar e que estava com os pés estavam inchados. Ele ficou escondido na serra, no povoado onde morava, e, depois, desceu. Os policiais haviam passado a noite toda com lanternas procurando por ele”, detalha. Após os crimes recentes de Lázaro, Angela diz que um novo clima de tensão recaiu sobre a cidade. “O povo daqui está apavorado, com medo de ele voltar para a Bahia. Todo mundo fica assombrado.”

Adolescência

Descrito como uma pessoa quieta e pouco sociável pelos habitantes de Barra do Mendes ouvidos pela reportagem, Lázaro morava com a família em Melancia (BA), uma serra na zona rural, a 8 km do município onde nasceu e estudava. Ele frequentou a escola Necy Novais, que recebe alunos até o 5º ano do ensino fundamental — série máxima que completou.

O vice-diretor de uma escola pública em Barra do Mendes, que pediu para não ser identificado, conta que, quando adolescente, Lázaro não costumava sair de casa e ia à cidade só para estudar. “Ele circulava pouco por aqui à época da adolescência”, comenta. O educador confirma que o modo de agir do acusado era parecido com o de agora: “Em 2007, ele matou as pessoas e ficou foragido. Um dia, estava na roça de um; no dia seguinte, na de outro, onde tomava café. Até que se entregou à polícia”, detalha.

Após a notícia da chacina do Incra 9 chegar à região, segundo acrescenta o entrevistado, os barra-mendenses confundiram as informações e ficaram com medo de Lázaro estar de volta à Bahia. “Algumas pessoas ficaram com medo, porque há um distrito a cerca de 70 km daqui que se chama Cocal. O receio geral é de que ele volte e faça o que tem feito por aí”, completa o vice-diretor.

Três séculos de pena

Desde antes da chacina contra a família Vidal, na madrugada de quarta-feira, Lázaro Barbosa de Sousa acumulava sete inquéritos policiais só no Distrito Federal. Ele é acusado de cometer quatro roubos em chácaras — o primeiro em 17 de maio —; os quatro assassinatos no Incra 9; e um roubo seguido de estupro, em 26 de abril.

Raphael Seixas, delegado-chefe da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O), está à frente das investigações de cinco crimes cometidos por Lázaro: os roubos e o assassinato da família Vidal. “Pode ser que surjam outros delitos”, avalia o investigador. Ele acrescenta que a invasão à chácara de parentes das vítimas da chacina, em 17 de maio, é apurada pela 19ª DP (P Norte). “O registro ocorreu aqui na 24ª, mas, depois de a foto do suspeito ser divulgada pela imprensa, uma vítima reconheceu, veio à delegacia para avisar, e a investigação foi transferida”, detalha.

A chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam 2), Adriana Romana, cuida do inquérito sobre o roubo seguido de estupro, no Sol Nascente. “Temos provas objetivas de que ele é o autor. Quando cometeu o crime, não sabíamos, mas a confirmação veio na semana passada, por meio de identificação civil com impressões digitais”, explica. A vítima estava grávida, e o caso deve ser analisado separadamente dos demais na Justiça.

Os episódios de barbárie cometidos por onde Lázaro passou podem somar mais de 320 anos de pena. É o que calcula o advogado criminalista Alexandre Carvalho. Pelos delitos no DF, o acusado pode ser condenado por violação de domicílio, sequestro, quatro homicídios e por latrocínio — roubo seguido de morte —, a depender da investigação. “É preciso analisar se ele entrou para matar ou roubar. Se houve assassinato após assalto, a violação domiciliar é descartada, mas a pena começa a aumentar”, avalia.

O advogado lembra que o foragido só será julgado no tribunal do júri caso os crimes sejam considerados homicídios. “Vislumbro 320 anos de cadeia. Hoje, a pena pode ser cumprida por até 40 anos em reclusão. Depois disso, ele será solto”, destaca Alexandre.

A imposição de prazo máximo tem relação com o fato de o Brasil ser signatário do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, da Organização das Nações Unidas (ONU). “Na hora de aplicar a pena, o juiz observa se o crime é continuado (praticado em um período de 30 dias) ou não. Se for o caso, ela aumenta”, diz. Lázaro também pode ser condenado por tentativa de homicídio, depois de atirar contra um policial e acertá-lo de raspão no rosto, ontem, perto de uma chácara em Edilândia (GO). No momento do tiroteio, ele fazia três pessoas reféns. O militar foi levado ao Hospital de Anápolis (GO) por um helicóptero do Corpo de Bombeiros, mas apresentada quadro estável.