Caçada avança pelo Entorno

O empenho dos mais de 200 policiais brasilienses e goianos para achar Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, deverá durar “o tempo que for necessário”, segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Rocha Miranda. Ontem, em entrevista coletiva, ele falou sobre a entrada no oitavo dia da caçada pelo suspeito de matar quatro pessoas de uma família, em Ceilândia Norte, na quarta-feira. “Se precisarmos ficar 28 ou 30 dias, vamos ficar”, ressaltou o chefe da pasta.

A entrevista foi na base montada por integrantes das forças de segurança que atuam nas buscas, no distrito de Edilândia, em Cocalzinho (GO). A caçada mobiliza policiais do Distrito Federal e de Goiás, entre militares, civis, rodoviários federais, penais, federais, além do Corpo de Bombeiros. O secretário detalhou dois dos confrontos que ocorreram ontem entre o fugitivo e a polícia: “(Ele) é um suspeito muito difícil. Sequestrou uma família, provocou um disparo contra um policial pela manhã, em um acidente nas ações, e acertou outro no rosto, à tarde. Ele está cercado. Estamos com toda a equipe na região, visto a peculiaridade da ação”, declarou Rodney.

Mais vítimas

Por volta das 6h de ontem, imagens do circuito interno de segurança de uma chácara no distrito de Edilândia (GO) registraram a movimentação do suspeito. O caseiro Rosinaldo Pereira, 55, chegava para trabalhar quando encontrou Lazáro dormindo. Ele relatou que o suspeito pediu comida e tomou água da geladeira. “Ele não foi agressivo comigo, até veio calmo”, relatou o funcionário do imóvel. O fugitivo vestia uma camiseta branca, bermuda, usava casaco e carregava uma mochila nas costas. “Ele não tinha o cabelo grande nem barba”, completou Rosinaldo. Em seguida, Lázaro fugiu pela mata.

À tarde, ele fez três novos reféns. Ao chegar, porém, foi surpreendido por uma adolescente que morava no local. Ao ouvir um barulho estranho, a jovem enviou uma mensagem a um policial com um pedido de ajuda. “Socorro, o assassino Lázaro está aqui em casa”, escreveu. O militar respondeu, mas a mensagem não chegou ao celular dela. Uma equipe de segurança esteve no imóvel, mas não encontrou ninguém, só a casa revirada.

Depois de acionarem todo o grupo de busca, as equipes se dividiram para procurar Lázaro pela mata. Ao avistá-los, o suspeito disparou. Um PM de Goiás levou um tiro de raspão no rosto, e os demais revidaram. Na sequência, Lázaro soltou os reféns: a adolescente, acompanhada da mãe e do pai. O policial ferido não teve a identidade revelada. Ele foi socorrido pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Anápolis (GO). Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-GO), informou que o servidor público passava bem e que não havia detalhes sobre Lázaro ter se ferido.

