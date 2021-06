Alunos do Curso de Formação de Praças detém dupla com arma caseira

CB Correio Braziliense

As armas e munições foram apreendidas pela polícia - (crédito: Divulgação/PMDF)

No início da noite desta terça-feira (15/6), dois homens foram detidos com arma caseira em Samambaia. Durante o estágio operacional, os alunos do Curso de Formação de Praça (CFP VII) desconfiaram da dupla na QS 431 de Samambaia. Os homens estavam em uma motocicleta e, assim que viram os policiais, o passageiro tentou esconder a mochila.

De acordo com informações da PMDF, a equipe policial encontrou, dentro da mochila, a arma de fabricação caseira, sete munições calibre 22, uma de calibre 380 e outra de calibre 38 deflagrada. O homem que portava a arma já tinha passagens por furto e receptação.

O registro do flagrante de porte ilegal de arma foi feito na 26ª DP, para onde a dupla foi encaminhada. Participaram da ocorrência o sargento Soares e os soldados de 2ª classe Suelen, Izidório e Peterson.

Com informações da PMDF