Lázaro arrombou a porta e pegou comida, diz dono de chácara invadida

DD Darcianne Diogo

(crédito: Minervino Junior /CB / DA Press)

A polícia suspeita que Lázaro Barbosa Sousa, 32 anos, tenha invadido uma chácara na madrugada desta quarta-feira (16/6), na região de Edilândia, povoado de Cocalzinho (GO). O imóvel estava vazio. Lázaro é apontado pela Polícia Civil do DF como o autor da chacina contra a família Vidal, em Ceilândia, no Distrito Federal, na semana passada. Desde então, o homem tenta escapar do cerco da polícia se escondendo na área rural de Cocalzinho (GO).

O proprietário da chácara invadida nesta madrugada, o gerente comercial João Pergentino, 42 anos, vive em Brasília e contou ao Correio que a mãe dele e o irmão só não estavam lá porque deixaram Edilândia na segunda (14/6) com medo de Lázaro.

"O pessoal (policiais) estava fazendo buscas por aquela região e encontraram a casa revirada. O policial me ligou para perguntar se estava tudo bem, se tinha alguém aqui e agora estamos trocando as fechaduras", relatou.



A ligação para João foi por volta de 1h30 da manhã. Segundo João, o suspeito não roubou nada. "Ele deve ter comido alguma coisa na despensa, porque temos um local onde guardamos comida. Mas a porta estava toda quebrada", disse.



Em sete dias, o criminoso baleou quatro pessoas, entre elas um policial militar de Goiás, invadiu propriedades rurais e manteve famílias reféns.

Buscas

Mais de 200 policiais das diversas forças de segurança trabalham nas buscas por Lázaro Barbosa. O homem é investigado por cometer uma série de crimes, como homicídios, roubos e estupros.



Na tarde de terça-feira (15/6), Lázaro invadiu uma chácara em Edilândia (GO) e manteve uma família refém. A filha do casal, uma adolescente, conseguiu enviar uma mensagem para um policial pedindo socorro, após escutar um barulho estranho e avistar Lázaro de longe. A jovem se escondeu rapidamente debaixo da cama e chamou o socorro.



Os policiais chegaram poucos minutos depois e se depararam com o suspeito que mantinha a família refém. Ele disparou contra um dos policiais, que foi atingido de raspão no rosto. O PM foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Anápolis pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. Ele recebeu alta e está em casa.