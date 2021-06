Vale da Benção terá internet gratuita a partir de sábado (19/6)

CB Correio Braziliense

Cobertura de internet é parte do Programa Wi-Fi Social DF, da Secretaria de Tecnologia e Inovação do DF (Secti) - (crédito: Agência Brasília/Joel Rodrigues)

A comunidade Vale da Benção, no Riacho Fundo I, terá internet gratuita a partir deste sábado (19/6). O serviço será inaugurado às 10h do dia 19/6 pela Secretaria de Tecnologia e Inovação do DF (Secti), junto à Secretaria de Economia do DF.

De acordo com a Agência Brasília, o secretário de Tecnologia e Inovação do DF, Gilvan Máximo, comparecerá ao evento para lançar o Projeto Internet para Todos, do Programa Wi-Fi Social DF, que irá alcançar todas as residências das famílias do Vale da Benção.

O Projeto Wi-Fi Social DF foi lançado em 2019 pela Secti para promover a inclusão digital e social da população do Distrito Federal. Desde então, 55 pontos já foram entregues e o projeto já contabilizou mais de 70 milhões de acessos.

“Queremos tornar Brasília uma cidade inteligente e disponibilizar internet gratuita na casa das famílias para que as pessoas possam, por exemplo, buscar novas oportunidades de emprego, realizar aulas on-line e fazer cursos profissionalizantes”, afirma o secretário Gilvan Máximo.

Também será disponibilizado à comunidade do Vale da Benção atendimento por telemedicina, com serviços a distância para o cuidado com a saúde. O atendimento em telemedicina será feito em parceria com a Infinity Doctors e a Secretaria de Saúde do DF.

Informações: Agência Brasília