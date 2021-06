Capital S/A

SS Samanta Sallum

A criação de algo novo é despertado pelo instinto de uma

necessidade pessoal. A mente criativa age sobre algo que ela ama

Termelétricas como solução para crise hídrica no Centro-Oeste

Entidades do setor produtivo no DF defendem no Senado o uso de energia térmica para o desenvolvimento da região. O tema estava ontem na pauta de votação que trata sobre a medida provisória (MP) de privatização da Eletrobras.

Medida preventiva

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a Federação da Agricultura e Pecuária e a Federação das Indústrias no DF argumentam que seria necessária a instalação de, pelo menos, uma termoelétrica no Centro-Oeste. “Trata-se de uma ação antecipada para mitigar qualquer crise provocada por racionamento de energia e queda na produção de diversos setores, com risco também de afetar a economia e o emprego de trabalhadores”, afirma o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.

Mais empregos e produtividade rural

Segundo o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (Fape-DF), Fernando Cesar Ribeiro, uma termoelétrica de 1.000 MW geraria cerca de 3 mil empregos diretos, com investimento de R$ 6,5 bilhões. Hoje, as cidades que giram em torno do agronegócio costumam ter uma população que cresce em média 4,8% ao ano, além de PIB entre 14% e 18% também ao ano. “Em alguns desses locais, a produção agropecuária segue reprimida por falta de energia e água para irrigação por pivôs centrais”, explica Ribeiro.



Lei de incentivos vai criar distritos culturais no DF

Numa convergência entre o governo local e os empreendedores, uma nova legislação está prestes a ser concluída para criar os Distritos Criativos e Tecnológicos do DF, com sede na W3 Sul e até três territórios por RA. Nessas regiões, indústrias criativas ou tecnológicas terão isenção ou desconto de ISS, IPTU e taxas de alvará. Será voltada aos pequenos empreendedores, empresas que faturem no máximo R$ 200 mil por mês. A inspiração foi a lei do Porto Digital de Recife e a de Florianópolis. A previsão de lançamento é para o segundo semestre. A Câmara de Economia Criativa da Fecomércio-DF está mobilizada para a realização do projeto.





Novas atrações com a reabertura do Bar Brasília

A avenida W3 está passando finalmente por real revitalização, com boa projeção de efervescência cultural e comercial. Foi recentemente inaugurado o maior açougue premium do Centro-Oeste, o Sobradinho Carnes. As academias de ginástica Acuas Fitness (na 508) e SmartFit (509) também estão lá. Novas atrações: o SuperquadraBar (casa de carnes do chef Tonico, na 506) e o Bar Brasília, que reabrirá após ter sido adquirido por um grupo paulista.

Arraial da 506 Sul e PicniK Boutique

Na última semana de junho, está previsto o Arraial da 506 Sul, onde o comércio vai oferecer uma série de atividades e promoções para que a população vá à quadra se preparar para esta temporada, com pequena celebração de comemoração no domingo, 27 de junho, de 1 ano da W3 Sul aberta ao passeio e também de 1 ano da Praça das Avós, com direito a costelada na avenida e uma miniedição do PicniK Boutique.



Reforma de praças

Praças da W3 Sul passarão por reformas. A 21 de Abril (707/708 Sul) será a primeira, já tendo recurso da Terracap e contando com a colaboração da empresa J Fleury, que vai equipar todo o espaço. Está pendente apenas a aprovação da Seduh para as obras começarem. O GDF estendeu também a reforma das calçadas para o lado das 700, atendendo a pedidos dos moradores.

Corredor cultural

Assim que a pandemia permitir, haverá uma forte programação cultural na avenida, principalmente no “corredor cultural”, situado entre a 504 Sul e a 508 Sul, organizada pelo GDF e pelo Sesc. Estão participando ativamente do projeto todas as secretarias de Economia, Governo, Turismo, Cultura, Obras e Desenvolvimento Urbano junto da Câmara de Economia Criativa da Fecomércio-DF e também da CDL.



Apoio de moradores e comerciantes

“A revitalização da W3 Sul tem sido uma das pautas positivas do GDF, o que é comprovado pela opinião dos moradores e comerciantes da área”, afirma Miguel Galvão, vice-presidente da Câmara de Economia Criativa da Fecomércio-DF.