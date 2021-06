Eixo capital

AM Ana Maria Campos

Questão de honra

O assunto em todas as rodas nesta semana passa pela busca no mato ao criminoso Lázaro Barbosa de Sousa. Os comentários surgem entre juízes e promotores, jornalistas, policiais envolvidos ou não no caso, políticos ou pessoas comuns que estão assustadas com tamanha violência e o drible do bandido nas autoridades do DF e de Goiás. O governador Ibaneis Rocha (MDB) cobrou ontem um desfecho rápido. Chegou a dizer que Lázaro está fazendo as polícias do DF e Goiás “quase de bobas”. A caça ao bandido — como tudo o que acontece nos dias atuais — ganhou as redes sociais e virou meme. Por isso, a captura de Lázaro — vivo ou morto — virou questão de honra para quem está na linha de frente da captura.



Medo

Comentário de um policial que acompanha as buscas do maníaco Lázaro Barbosa: “Não vou me surpreender se ele aparecer de novo dentro do DF, na região de Ceilândia, onde praticou os crimes contra a família Vidal”.

Crédito para Goiás

O combinado ontem é que ninguém no DF falaria mais sobre as buscas ao criminoso Lázaro Barbosa. O secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda, assumiu a coordenação da caçada ao bandido. Vai levar o ônus e o bônus do episódio.

Paridade e integralidade para PCDF

O Tribunal de Contas do DF decidiu, ontem, por unanimidade conceder validade ao parecer da AGU, endossado, em julho de 2020, pelo presidente Jair Bolsonaro, que assegura a integralidade dos vencimentos na aposentadoria a todos os policiais civis que ingressaram na carreira até novembro de 2019, data da Reforma da Previdência. “Essa decisão veio ratificar o parecer da AGU que, por uma questão burocrática, não estava ainda em plena vigência. Com essa decisão, existe uma segurança jurídica maior e o reconhecimento desse direito à categoria dos policiais civis”, explicou o presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil (Sindepo), Marcelo Portella.

Absolvido pelo STJ, Manoel de Andrade vira corregedor do TCDF

Absolvido recentemente pelo STJ na ação penal por uso do cargo em benefício próprio, o conselheiro Manoel de Andrade ganhou salvo-conduto para assumir, ontem, a Corregedoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Ele foi eleito, ontem, pelos colegas em plenário para substituir a conselheira Anilcéia Machado, até 31 de dezembro de 2022. Ela está de licença desde a morte do marido, Fernando Laboissiere em maio. Depois, Anilcéia foi alvo da Operação Pacare, que apura suposto esquema de propina na gestão dela na presidência do TCDF, para beneficiar a iniciativa privada em processos no órgão relacionados a contratos da secretaria de Saúde do Distrito Federal.

Sindicato dos Médicos em campanha pela vacinação

O presidente do Sindicato dos Médicos do DF, Gutemberg Fialho, está em campanha para que as pessoas se vacinem contra a covid-19. Nas redes sociais particulares do sindicalista e na do SindMédico-DF, estão sendo veiculados vídeos, cards e mensagens incentivando as pessoas a tomarem as duas doses da vacina, e o disponível nas datas agendadas, além de esclarecimentos contra fake news, como a da “vacina magnética”. “O risco de, deixando de tomar a vacina, contrair a doença e desenvolver um gradro grave é muito maior e real do que o risco de ter algum efeito adverso por tomar a vacina”, afirma Gutemberg Fialho.

A pergunta que não quer calar….

Como o criminoso Lázaro Barbosa conseguiu até agora se esconder de policiais civis e militares do Distrito Federal e de Goiás?

Briga na licitação de funerárias

A Associação das Funerárias do DF promete entrar na Justiça contra o processo de licitação das outorgas dos serviços funerários no Distrito Federal. Segundo Huilder Magno de Souza, advogado da associação, o processo da Secretaria de Justiça está cheio de equívocos insanáveis. “Os valores do edital foram baseados em um estudo do Sebrae de Minas Gerais realizado em 2012. Além disso, a projeção de mortes foi calculada por uma estimativa do IBGE feita em 2010, completamente diferente do cenário que temos agora em que a pandemia infelizmente antecipou muitos óbitos projetados para o futuro”, afirma Huilder. A entrega e abertura dos envelopes de qualificação estava marcada para esta segunda-feira, mas a Sejus abriu apenas 11 e remarcou para hoje a nova sessão.

Ministro da Justiça assume controle do PSL-DF

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, participou na noite de terça-feira da posse da nova diretoria do PSL-DF. Na presidência, assumiu uma pessoa de sua confiança, o advogado Manoel Arruda. Torres e Arruda estavam ao lado do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e do vice-presidente nacional da legenda, Antônio de Rueda. O PSL passa a ser uma opção para Torres que deve concorrer nas próximas eleições. A princípio, ele cogitava disputar um mandato de deputado federal, mas já tem sido aconselhado a se candidatar a um cargo majoritário: Senado ou até mesmo governador, caso Ibaneis Rocha (MDB) tenha outros planos.

Só papos

“Espero que isso (captura) aconteça o mais rápido possível, para que a gente possa tranquilizar as famílias daquela região e dar a punição devida a esse marginal que vem causando tanto mal e que vem fazendo a polícia do Distrito Federal e do Goiás quase como de bobas”

Governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB)

“Que ele (Ibaneis) não estenda essa grosseria à minha Polícia Militar. Ele deve respeitá-la porque é a melhor do país”

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM)