GDF disponibiliza recursos para Cartão Alimentação Escolar

CB Correio Braziliense

GDF disponibilizará um valor para a alimentação das crianças matriculadas, conforme decreto publicado no Diário Oficial do DF. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O governador Ibaneis Rocha decretou a disponibilização de recursos para a alimentação das crianças regularmente matriculadas em creches da rede pública de ensino do Distrito Federal. Segundo publicação no Diário Oficial do DF nesta quinta-feira (17/6), o direito será assegurado pelas instituições parceiras enquanto continuar o atendimento exclusivamente remoto e não houver determinação de retorno presencial em razão das medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o documento, será disponibilizado um valor fixo destinado à família das crianças matriculadas por meio do Cartão Alimentação Escolar (CAC) para garantir a compra de alimentos nos estabelecimentos habilitados próximos à residência das famílias. O valor fornecido será de R$ 150,00 por criança, em parcela fixa, repassada mensalmente ao beneficiário, conforme apuração no cadastro da Secretaria de Educação do DF (SEEDF).

Com isso, fica determinada a retirada de repasse de 25% dos valores para as instituições educacionais parceiras – creches da rede pública de ensino do Distrito Federal - até a retomada das atividades letivas presenciais pela SEEDF.