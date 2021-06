Manifestação contra Bolsonaro movimenta Esplanada dos Ministérios

CB Correio Braziliense

(crédito: Material cedido para o Correio)

Na manhã deste sábado (19/6), manifestantes contra o governo Bolsonaro se reuniram na Esplanada dos Ministérios para protestar contra o presidente da República e o enfrentamento contra a pandemia da covid-19. O protesto também ocorre em outras cidades do Brasil.

Em Brasília, os manifestantes protestaram contra o governo federal por meio de uma passeata, que teve concentração no Museu Nacional, mas também houve uma carreata que se concentrou às 8h no Palácio do Buriti e seguiu em direção à Esplanada dos Ministérios.

Como os atos de rua acontecem ainda em meio à pandemia da covid-19, quando o Brasil se vê prestes a atingir a marca de 500 mil mortes pela doença, alguns organizadores dos protestos pediram para que o público usem máscaras adequadas, como a PFF2, para participar das manifestações.

Os protestos aconteceram até mesmo fora do Brasil. Em Berlim, na Alemanha, dezenas de pessoas se reuniram para pedir mais vacinas para os brasileiros e o impeachment de Bolsonaro.



O ato de rua foi parar também nas redes sociais, nas quais manifestantes usam a hashtag #19JForaBolsonaro para protestar contra o governo. O assunto foi parar nos assuntos mais comentados no Twitter. "O luto da minha família e das famílias dos 500 mil mortos no Brasil não pode passar em vão", disse uma internauta.