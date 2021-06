Pedro Miguel, morador de Águas Claras, está desaparecido há 3 dias

MR Mariane Rodrigues

Pedro foi visto pela última vez na cidade em que mora, Águas Claras - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Pedro Miguel Duarte Furtado, 20 anos, desapareceu na quarta-feira (16/6), em Águas Claras, por volta de 21h50 e sua família desconhece o destino do jovem. Segundo imagens compartilhadas nas redes sociais, ele foi visto pela última vez entre o percurso Águas Claras e EPTG. A família relata que ele estava depressivo, não informou o destino, não tem celular, saiu sem carteira e saiu apenas com a roupa do corpo. Os poucos amigos que o rapaz tinha, o pai já entrou em contato e eles informaram não ter visto o Pedro há um tempo.



O pai, Fabrísio Duarte, 40 anos, conta que o filho não tem passagem na polícia e nem histórico de drogas. Para ele, o filho é caseiro e tinha planos para fazer cursos mas devido à pandemia, Miguel estava o tempo inteiro em casa sem trabalhar e sem estudar. Pai e filho moram em Águas Claras. A mãe de Pedro mora em Ceilândia e toda a família está empenhada na busca do rapaz, divulgando via redes sociais e colando cartazes na rua.

Fabrísio está em casa de repouso pois fez uma cirurgia na coluna e está impossibilitado de andar, mas pede encarecidamente que, caso alguém o veja, ligue para o seu número: (61) 98563-0001.

A família Duarte informa que o garoto, ao sair de casa, estava de bermuda preta e camiseta marrom com detalhes brancos.

Fabrísio está recebendo ligações diversas de desconhecidos e está assustado com a situação “eles falam que estão com meu filho e que vai cortar a cabeça dele, que vai matar ele se eu não depositar dinheiro”, mas acredita fielmente que seu filho está bem e espera poder encontrá-lo hoje.