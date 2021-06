Polícia segue na procura por Lázaro Barbosa neste sábado

LP Luana Patriolino

Em outro dia de buscas, a polícia acredita estar mais perto de capturar Lázaro Barbosa Sousa, 32 anos, suspeito de assassinar uma família em Ceilândia Norte. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) informou que as equipes policiais continuam em operação e que "estão cada dia mais conhecedoras das peculiaridades da área de atuação e do perfil de ação de Lázaro."

Hoje é o 11º em que as forças de segurança estão na mata em busca do criminoso. O trabalho envolve as polícias militar e civil de Goiás e do Distrito Federal, Polícia Federal e Rodoviária Federal, além da DPOE/DF. "A força tarefa integrada continua nessa região até a captura do criminoso e o restabelecimento da paz da população", disse a SSP.

O órgão está recebendo informações de moradores para chegar até Lázaro Barbosa. Todas as denúncias estão sendo apuradas. Testemunhas disseram aos investigadores que teriam ouvido tiros na tarde deste sábado (19/6). No entanto, as forças de segurança ainda não confirmaram a autoria desses disparos e nem o local exato em que teria ocorrido.

Entenda o caso

No dia 9 de junho, Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, assassinou três integrantes da mesma família e sequestrou uma quarta, Cleonice Vidal, em Ceilândia Norte. O corpo dela foi encontrado dois dias depois. O homem, apontado como autor dos crimes, segue foragido dentro da mata, no povoado do Girassol (GO), próximo a Cocalzinho.

Com isso, as forças policiais fecharam o cerco em torno da região na tentativa de encontrá-lo. Desde que está foragido, Lázaro tem feito reféns e invadido chácaras por onde passa. Cerca de 270 policiais atuam na região para capturá-lo.