Eixo capital

Caso Lázaro vira desculpa para quem defende armamento

O caso do maníaco Lázaro Barbosa virou incentivo para discurso a favor do armamento da população como forma de se defender da violência. Lázaro invadiu várias propriedades em busca de armas, mas muita gente acredita que uma espingarda ou um revólver em área rural impediria homicídios, roubos ou estupros. O deputado Carlos Bolsonaro (PSL-SP) postou: “Mesmo com o crime de homicídio previsto no Código Penal, lei do feminicídio e estatuto do desarmamento, o tal do Lázaro tentou invadir uma casa e não conseguiu. Sabe por quê? Porque o homem na casa estava armado e o botou para correr”. O próprio presidente afirmou, sobre o caso: “Os bandidos estão armados, você não tem paz nem dentro de casa. Eu não consigo dormir, apesar de uma segurança enorme aqui no Alvorada, sem ter uma arma do meu lado”. Outros parlamentares entraram na onda. Luís Miranda (DEM-DF) lançou um debate nas redes sociais: “Você é contra o porte e a posse de armas? Até quando a população de bem ficará refém?”.

Repeteco

O empresário Paulo Octávio pode ser vice de novo. Ele é um nome lembrado no meio político para compor a chapa à reeleição do governador Ibaneis Rocha (MDB).

Nome aprovado por Ibaneis

Na entrevista ao Correio, publicada na última sexta-feira, o governador Ibaneis Rocha (MDB) defendeu a nomeação de um magistrado experiente para a vaga a ser aberta no STF com a aposentadoria, em 12 de julho, do ministro Marco Aurélio Mello. De preferência, um ministro de tribunal superior que seja oriundo da advocacia. Quem tem esse perfil e está no páreo? O presidente do STJ, Humberto Martins, que Ibaneis aprova.

A pergunta que não quer calar

Como um criminoso perigoso, com várias denúncias, acusado de matar, subjugar, estuprar, torturar e roubar poderia estar solto e ter recebido benefícios como o saidão no presídio?

“Caçada ao serial-killer de Ceilândia desmoraliza os ‘métodos de inteligência’ das polícias de Goiás e DF. Mais de 200 agentes de segurança, polícias civil e militar, polícias Federal e Rodoviária Federal. Melhor seria nem divulgar esses dados, para não passarem vergonha”

Deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC)

“Estamos tentando chegar a um desfecho. Estamos chegando mais perto. Lázaro está cansado e acuado. Mas não deixa de ser perigosíssimo”

Secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda

Enquanto isso...

Na sala de Justiça

A posse do procurador de Justiça Leonardo Bessa como desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) está marcada para o dia 2 de julho, às 17h. Por causa da pandemia, não haverá a tradicional fila de cumprimentos. Mas quem quiser poderá acompanhar a solenidade ao vivo pelo canal do TJDFT no YouTube.

Denúncia rejeitada

Depois de quase quatro anos de perplexidade e intenso sentimento de injustiça, o ex-presidente da OAB/DF Juliano Costa Couto celebrou com a família, na última quinta-feira, a decisão do TRF da 1ª Região que rejeitou, por falta de provas, acusação do Ministério Público Federal na Operação Patmos, baseada em delação premiada do empresário Joesley Batista.

Mais vacinas

O senador José Antônio Reguffe (Podemos) conversou com a coordenadora-geral do Programa Nacional de Imunização (PNI), Francieli Fantinato, na última sexta-feira. Repetiu com ela os argumentos apresentados ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em audiência na CPI da Covid, de que estudo oficial do IBGE mostra o crescimento da população do Distrito Federal, sendo que Brasília se tornou a terceira maior cidade do Brasil. Por isso, há necessidade de aumentar o número de doses de vacinas para o DF. Reguffe acredita que o pleito será atendido. “É justo”, afirma.

Secretaria de Segurança lança painel interativo de feminicídios

Nesta segunda-feira, o secretário de Segurança Pública do DF, Júlio Danilo Ferreira, lança uma ferramenta para análises, estudos e monitoramento da violência contra a mulher no DF. É um painel que poderá ser acessado de qualquer lugar e reunirá o panorama completo dos casos ocorridos desde 2015, ano de criação da Lei 13.104. O material é disponibilizado por meio de tecnologia de Business Intelligence (BI), semelhante ao do Painel Covid, utilizado pelo GDF para divulgação dos dados referentes à pandemia. A ferramenta oferece, de forma interativa, as análises e estudos da Câmara Técnica de Monitoramento de Homicídios e Feminicídios, da SSP/DF. Há a possibilidade de fazer buscas por idade ou regiões administrativas. Isso torna mais fácil o entendimento da dinâmica do crime e deixará em evidência a importância da denúncia ou do registro de ocorrência.

Mandou bem

O estado de Nova York celebrou na semana passada a marca de 70% da população com mais de 18 anos vacinada com a primeira dose contra a covid-19.

Mandou mal

Brasil atingiu a triste marca de 500 mil mortes na pandemia e bate recorde de casos em 24 horas. Sinal de que a vacinação precisa ser acelerada no país.

À Queima Roupa

Manoel Arruda Ferreira

Presidente do PSL-DF

“Anderson Torres irá ajudar muito Brasília, seja na Câmara, no Senado Federal ou até mesmo no Buriti”

Qual é o plano do PSL para as próximas eleições?

Sou um apaixonado por nossa cidade. Fui criado e formei família aqui. Quero o melhor para o Distrito Federal. Nosso “quadradinho” foi muito maltratado pela velha política, com foco em benefícios pessoais. Precisamos mudar de vez isso, temos conversado com vários grupos políticos. Sem dúvida, os mais de 87 milhões de votos que obtivemos nas eleições nacionais de 2018 exigem do PSL maior protagonismo, tanto em nível local quanto nacional.

O senhor está na presidência do partido por indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres?

Meu relacionamento com o PSL começou à época da filiação do então deputado Jair Messias Bolsonaro. Fui colaborador e atuei como advogado para o partido. Em 2019, por confiança do presidente e do vice-presidente nacional, Luciano Bivar e Antônio de Rueda, fui chamado a auxiliar no fortalecimento da sigla no DF. O ministro Anderson Torres se tornou um grande amigo ao longo dessa caminhada. Ele também é um apaixonado por Brasília.

Ele será candidato? A que cargo?

Sem dúvida nenhuma, o ministro Anderson Torres já é um dos nomes fortes para a eleição em 2022. Seu legado de recordes históricos na Segurança Pública do DF, a sua proximidade com o presidente Bolsonaro e a relevância do cargo que hoje ele ocupa são provas indiscutíveis disso. Hoje, o desafio dele no Ministério da Justiça e Segurança Pública é enorme, mas não há dúvidas de que Anderson Torres irá ajudar muito Brasília, seja na Câmara, no Senado Federal ou até mesmo no Buriti.

O partido está na base de apoio à reeleição do governador Ibaneis Rocha?

Temos conversado com todas as vertentes, menos com as alinhadas com os ideais da esquerda, evidentemente. O governador Ibaneis Rocha é uma força política local e sabe muito bem da importância do PSL. Temos conversado com ele também, mas sempre ouvindo nossas bases.

E a deputada Bia Kicis? Vai continuar na legenda?

Tenho muito respeito e admiração pela deputada Bia Kicis. Ela é uma liderança no DF e tem que ser ouvida sempre. A decisão é dela. Temos muita afinidade.

Qual é o projeto do PSL para ela, caso fique no partido?

Como disse anteriormente, o PSL terá quadros competitivos e da confiança do eleitor. A deputada é parte fundamental nesse projeto.

Acredita que o presidente Jair Bolsonaro mantém um bom eleitorado no DF?

O Presidente é indiscutivelmente uma força política com altos índices de aprovação no DF. Ele será, sem dúvida alguma, peça decisiva no pleito que se aproxima.

E a pandemia? Vai atrapalhar quem for candidato e tiver o nome associado à crise?

A pandemia atrapalhou os planos de todos os governantes no Brasil e no mundo, mas as soluções adotadas pelo governo estão surtindo efeito. O Brasil é um dos países que mais comprou vacinas e vem quebrando recordes diários sucessivos de vacinação. Em paralelo, a economia apresenta sinais de recuperação. Esse cenário é muito promissor para o Brasil.