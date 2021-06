M » MARIANE RODRIGUES

Cerca de 50 pessoas se reuniram no Cemitério Campo da Esperança para se despedir da psicóloga Melissa Mazzarello, 41 anos, morta por asfixia na manhã de quinta-feira. O marido, Leandro de Barros Soares, 41, confessou o crime e se apresentou à polícia com um advogado.

“Não tenho sentimento de ódio e rancor contra ninguém. Estamos todos emocionalmente desgastados e agradeço a todos que estão compartilhando do nosso sentimento”, desabafou o tio, Bené Gomes, 57 anos. Segundo ele, a maior preocupação da família no momento é preservar os filhos dela.

A empresária Maria Elisa Rezende, 79 anos, dona da escola onde a psicóloga trabalhava, relatou que Melissa estava começando “um projeto incrível com crianças autistas”. “Estava sempre sorrindo e ajudando a todos. Era sempre muito elogiada pelo seu carisma”, completou.

Melissa foi morta na casa onde vivia com o marido. De acordo com a polícia, o homem enforcou a psicóloga após uma discussão. Ele se apresentou à Polícia Civil na tarde do mesmo dia e confessou ter matado Melissa, que já havia registrado ocorrência na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião)contra Leandro por agressão verbal e física.