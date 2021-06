JM Jéssica Moura

Policiais militares de Goiás armados, vistoriam propriedade invadida em Girassol - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

As forças de segurança em Girassol, distrito de Cocalzinho (GO), investigam mais uma pista da possível localização de Lázaro Barbosa, 32 anos, procurado há 12 dias. Um morador da região relatou aos agentes que a casa dele foi invadida e encontrou tudo revirado.











A propriedade fica às margens da BR-070, logo na entrada da cidade e foi arrombada na tarde de sábado (19/6). Em entrevista do Correio, o autônomo Josenilton de Almeida, 28 anos, disse não ter sentido falta de nenhum objeto e, apesar do ocorrido, diz se sentir seguro. "Não estou com um pingo se medo".

Policiais militares de Goiás vasculham a área de cerca de 200 metros quadrados em busca de pistas na mata e às margens da BR-070, que corta a cidade.